Logo
Large banner

Otac Predrag otkriva koju ikonu treba da ima svaka srpska kuća: ''Uči nas smirenju''

Izvor:

Ona

21.01.2026

12:14

Komentari:

0
Отац Предраг открива коју икону треба да има свака српска кућа: ''Учи нас смирењу''
Foto: Jutjub/Otac Predrag Popović

U mnogim srpskim domovima, na zidu glavne prostorije stoji ikona sveca zaštitnika porodice, kao simbol vjere, tradicije i duhovne povezanosti ukućana. Ipak, kako ističe sveštenik Predrag Popović, pored krsne slave i sveca koji se proslavlja jednom godišnje, postoji još jedna ikona koja ima posebno značenje i koju bi svaki dom trebalo da ima.

Ovu ikonu treba da posjeduje svaka kuća

Riječ je o ikoni jasenovačkih mučenika, svetitelja koje je Srpska pravoslavna crkva kanonizovala u znak sjećanja na nevine žrtve stradale u logoru Jasenovac. Sveštenik Popović je u svojim obraćanjima pojasnio da je za ove mučenike izrađena posebna ikona i da ona nosi snažnu duhovnu i istorijsku poruku.

Никола Јокић

Košarka

Lebron Džejms o Jokiću: Jedan od najboljih u istoriji košarke

"Svako bi trebalo da ima ikonu jasenovačkih mučenika u svom domu. Time odajemo poštovanje i zahvalnost onima koji su svojim stradanjem dali život za vjeru. To su naši roditelji i praroditelji, ljudi na koje treba da budemo ponosni", objasnio je on.

Ikona kao podsjetnik i opomena

Prema njegovim riječima, ikona jasenovačkih mučenika služi i kao snažan podsjetnik na prošlost, ali i kao putokaz za sadašnjost. "To je jasan pokazatelj kroz šta su oni prošli i šta su imali, a šta mi imamo danas. Ona nas uči smirenju. Kada neko sa strane pita šta ta ikona predstavlja, možemo da kažemo da su to Srbi i pripadnici drugih naroda koji su ubijeni na najstrašniji način, mukom kakvu svijet pamti", rekao je sveštenik.

Kako se moliti pred ovom ikonom

Otac Predrag je istakao i da ikona jasenovačkih mučenika ima posebnu ulogu u ličnoj molitvi i duhovnom životu.

"Kad god osjetite bijes, nemir ili nezadovoljstvo, pogledajte tu ikonu – ona će vas smiriti. Kada imate mnogo i pomislite da ste iznad drugih, pogledajte je ponovo – spustiće vas. Ona vas drži u balansu", poručio je na kraju.

Svijeca gori

Društvo

Preminuo Vlado Đukanović

Prema njegovim riječima, ova ikona nije samo vjerski simbol, već i snažan podsjetnik na stradanje, vjeru i odgovornost koju nosimo kao potomci onih koji su kroz istoriju platili visoku cijenu.

Podijeli:

Tagovi:

Ikona

Otac Predrag Popović

pravoslavlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Един Џеко има нови клуб

Fudbal

Edin Džeko ima novi klub

45 min

0
Скривена инфекција зуба може драстично утицати на здравље

Zdravlje

Skrivena infekcija zuba može drastično uticati na zdravlje

47 min

0
Милица Тодоровић снимљена у поодмаклој трудноћи

Scena

Milica Todorović sitno broji do porođaja: Pjevačica ne skida osmijeh sa lica

54 min

0
Преминуо Милан Скробић

Društvo

Preminuo Milan Skrobić

1 h

0

Više iz rubrike

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ovaj jedan znak horoskopa rođen da pati i bude vječno nesrećan

1 h

0
Ови хороскопски знакови никада не слушају туђе савјете – увијек раде по своме

Zanimljivosti

Ovi horoskopski znakovi nikada ne slušaju tuđe savjete – uvijek rade po svome

2 h

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

5 h

0
Брат и сестра добили дијете: Кћерка поносна због тога

Zanimljivosti

Brat i sestra dobili dijete: Kćerka ponosna zbog toga

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

44

Od danas na snazi nove cijene goriva

12

43

Tuga u domu Zvezde Granda, pevač van sebe od bola

12

40

Peulić: U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

12

33

Ovaj italijanski grad ima najveću stopu milionera u svijetu

12

28

Putin se sutra sastaje sa Vitkofom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner