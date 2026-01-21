Logo
Ovaj jedan znak horoskopa rođen da pati i bude vječno nesrećan

Izvor:

Krstarica

21.01.2026

10:57

Komentari:

0
horoskop astrologija
Foto: Unsplash

Ova jedan znak horoskopa je rođen da pati i bude vječno nesrećan, a da li ste baš i vi među njima?

Vaga

Iako se u astrologiji Vaga smatra simbolom ravnoteže, ljepote i harmonije, iza ove naizgled mirne spoljašnjosti krije se duboka emocionalna osjetljivost. Upravo ova unutrašnja borba može je učiniti najtužnijim znakom čitavog horoskopa, prenosi avaz.ba.

Vage, rođene od 23. septembra do 22. oktobra, često oduševljavaju okolinu svojom šarmantnošću, društvenošću i duhovitošću. Međutim, njihova neprestana težnja ka savršenstvu i skladnim odnosima može ih emocionalno istrpjeti.

Zarobljeni u svijetu sopstvenih misli

Jedan od najvećih izazova sa kojima se Vage suočavaju je potreba da sve dubinski analiziraju. Stalno razmatraju sve opcije, mjere svaku riječ i pokušavaju da donesu „najpravedniju“ odluku. To ih često dovodi do osjećaja paralisanosti, nesigurnosti i unutrašnje zbunjenosti.

Potreba da budu voljene

Vage žude za prihvatanjem, mirom i ljubavlju. Kada osjete da nisu dovoljno cijenjene ili da njihov trud oko održavanja ravnoteže prolazi nezapaženo, osjećaj razočaranja i tuge ih preplavi. Svako neslaganje doživljavaju duboko, kao lični poraz.

Kao znak kojim vladaju pravda i moralna načela, često se nađu u unutrašnjem konfliktu – između onoga u šta vjeruju i onoga što se stvarno dešava. Ta borba iscrpljuje i ostavlja ih u stanju duboke emocionalne praznine.

Kako pronaći put ka sreći

Ključ leži u prihvatanju sebe. Vagama je potrebno da prepoznaju svoja osjećanja i dozvole sebi da ih prožive. Razgovor sa bliskim ljudima, pisanje dnevnika ili razgovor sa stručnjakom mogu biti dragocjeni koraci ka emocionalnom oslobađanju.

Takođe, oslobađanje od nerealne potrebe za savršenstvom i fokus na lijepe trenutke u životu mogu im pomoći da pronađu unutrašnji mir.

Iako Vaga spolja izgleda kao stub stabilnosti, unutar njih često besne emocionalne oluje. Sa podrškom, razumevanjem i malo više brige o sebi – i oni mogu pronaći svoju ravnotežu. Ali ne onu koju svijet očekuje, već onu koja im zaista prija.

(Krstarica)

