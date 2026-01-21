Posvađali se na slavi, pa jedan potegao pištolj: Mladić (26) zadobio povrede

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su A. S. (45) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je sinoć, tokom proslave krsne slave, iz vatrenog oružja ranio dvadesetšestogodišnjeg sugrađanina.

Incident se dogodio oko 23 časa, u trenutku kada je slavlje bilo u toku.

Prema nezvaničnim informacijama, pucnjavi je prethodila žustra rasprava koja je ubrzo prerasla u fizički obračun.

Osumnjičeni A. S. se tereti da je u jeku sukoba potegao vatreno oružje i ispalio više hitaca u pravcu dvadesetšestogodišnjaka.

"Žrtva je pogođena u predjelu ruke i stomaka. Srećom, nakon ljekarskog pregleda, konstatovano je da je riječ o lakim tjelesnim povredama", navodi izvor blizak istrazi.

Tereti se za dva krivična djela

Policija je odmah nakon prijave izašla na lice mjesta i lišila slobode napadača. A. S. se na teret stavljaju sljedeća krivična djela:

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija;

Laka tjelesna povreda.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta, kao i to da li je oružje bilo u ilegalnom posjedu.