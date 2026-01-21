Podignuta optužnica protiv Komšićevog ministra

Opštinski sud u Velikoj Kladuši potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Almira Zulića (Demokratska fronta), bivšeg direktora podružnice Elektrodistribucije Bihać i aktuelnog ministra u Vladi USK, zbog sumnje da je počinio krivično djelo u vezi s nelegalnom gradnjom na području ove opštine.

Rješenje o potvrđivanju optužnice donio je sudija za prethodno saslušanje Emir Hasić 22. oktobra 2025. godine, postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva USK od 21. oktobra 2025. godine.

Prema navodima iz sudskog rješenja, Almir Zulić se tereti za krivično djelo iz člana 164. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Federacije BiH. Sud je, nakon uvida u dostavljene dokaze i spis predmeta, ocijenio da postoji dovoljno osnova za potvrđivanje optužnice u cjelosti.

U obrazloženju se navodi da je Tužilaštvo sudu dostavilo više zapisnika o ispitivanju osumnjičenog, sačinjenih u avgustu i septembru 2025. godine od strane Prve policijske uprave u Bihaću, kao i zapisnike o saslušanju svjedoka iz maja iste godine, koje je sačinila Četvrta policijska uprava u Velikoj Kladuši.

Iz Kantonalnog tužilaštva USK saopšteno je da je krivično djelo za koje se Zulić tereti počinjeno u vrijeme dok je obavljao funkciju direktora podružnice Elektrodistribucije Bihać.

"Predmet je formiran nakon što je vlasnik nekretnina prijavio nelegalnu gradnju Policijskoj stanici Velika Kladuša. Optužnicom se Zuliću stavlja na teret da je, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi koja ima svojstvo investitora, svjesno pristupio izgradnji novih građevina, odnosno tipičnih dalekovoda, bez važećeg odobrenja za građenje, na nekretninama na području opštine Velika Kladuša, iako je ranije izdato odobrenje isteklo", pojasnila je Aldijana Poprženović Kurtagić, stručna savjetnica za odnose s javnošću Kantonalnog tužilaštva USK.

Sud je optuženog obavijestio da u roku od 15 dana od dana prijema optužnice ima pravo podnijeti prethodne prigovore, te da će ročište za izjašnjenje o krivici biti zakazano nakon odluke o eventualnim prigovorima ili po isteku zakonskog roka.

Zulić se u ovom predmetu brani sa slobode, a prema podacima iz spisa, ranije nije osuđivan niti se protiv njega vodi drugi krivični postupak.