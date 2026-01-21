Logo
Gorio ugostiteljski objekat u Petrovu

21.01.2026

10:26

Горио угоститељски објекат у Петрову
Policijskoj stanici Petrovo juče (20. januara) prijavljeno je da je izbio požar u ugostiteljskom objektu na području te opštine.

Požar je izbio oko 12,35 časova, a lokalizovali su ga pripadnici Dobrovoljne vatrogasne jedinice Petrovo.

"Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Doboj 2 zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj. O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj", rekli su iz PU Doboj.

Hapšenje, lisice

Hronika

Uhapšeni direktori se sumnjiče za štetu od 36.000 KM

Inače, u protekla 24 časa na području Policijske uprave Doboj evidentirano je jedno krivično d‌jelo, četiri narušavanja javnog reda i mira i dvije saobraćajne nezgode.

