Gorio ugostiteljski objekat u Petrovu

21.01.2026
10:26
Policijskoj stanici Petrovo juče (20. januara) prijavljeno je da je izbio požar u ugostiteljskom objektu na području te opštine.
Požar je izbio oko 12,35 časova, a lokalizovali su ga pripadnici Dobrovoljne vatrogasne jedinice Petrovo.
"Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Doboj 2 zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj. O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj", rekli su iz PU Doboj.
Inače, u protekla 24 časa na području Policijske uprave Doboj evidentirano je jedno krivično djelo, četiri narušavanja javnog reda i mira i dvije saobraćajne nezgode.
