Logo
Large banner

Zapaljena dva auta, požar prijetio zgradama

21.01.2026

09:14

Komentari:

0
Запаљена два аута, пожар пријетио зградама
Foto: Pixabay

U sarajevskom naselju Bulevar na Stupu sinoć je zapaljeno vozilo te se vatra proširila na susjedno vozilo.

Informaciju o zapaljenom automobilu je MUP Kantona Sarajevo dobio sinoć u 1:10 sati, a radi se o ulici Stupska.

Na oba automobila je vidljiva veća materijalna šteta koja je nastala uslijed zapaljenja, a napomenimo i da se ovo desilo u neposrednoj blizini stambenih objekata.

Trenutno se obavlja uviđaj te je ovo mjesto okruženo žutom trakom.

нож

Hronika

Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

Nakon toga bi se trebalo znati više informacija o tome šta se tačno desilo.

Podsjetimo i da je prošlog mjeseca prijavljena eksplozija u ovom naselju prilikom koje je bio ograđen dio poslovnih objekata.

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

požar

izgorio automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

Hronika

Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

3 h

0
Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

Svijet

Kataklizma: Ulice pod vodom, zatvorene škole, stotine ljudi evakuisano

3 h

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Svijet

Tramp zaprijetio: Bićete zbrisani sa lica zemlje

3 h

0
Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Tenis

Olga Danilović ispala sa Australijan opena

4 h

0

Više iz rubrike

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

Hronika

Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

3 h

0
Убијену жену ставио у замрзивач и покрио храном: Откривени страшни детаљи

Hronika

Ubijenu ženu stavio u zamrzivač i pokrio hranom: Otkriveni strašni detalji

5 h

0
Тројка тјерала дјецу на просјачење, ево колико их робије чека

Hronika

Trojka tjerala djecu na prosjačenje, evo koliko ih robije čeka

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Potvrđene sumnje mljekara: Lažni sirevi na policama u Republici Srpskoj

12

44

Od danas na snazi nove cijene goriva

12

43

Tuga u domu Zvezde Granda, pevač van sebe od bola

12

40

Peulić: U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

12

33

Ovaj italijanski grad ima najveću stopu milionera u svijetu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner