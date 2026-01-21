Zapaljena dva auta, požar prijetio zgradama

U sarajevskom naselju Bulevar na Stupu sinoć je zapaljeno vozilo te se vatra proširila na susjedno vozilo.

Informaciju o zapaljenom automobilu je MUP Kantona Sarajevo dobio sinoć u 1:10 sati, a radi se o ulici Stupska.

Na oba automobila je vidljiva veća materijalna šteta koja je nastala uslijed zapaljenja, a napomenimo i da se ovo desilo u neposrednoj blizini stambenih objekata.

Trenutno se obavlja uviđaj te je ovo mjesto okruženo žutom trakom.

Nakon toga bi se trebalo znati više informacija o tome šta se tačno desilo.

Podsjetimo i da je prošlog mjeseca prijavljena eksplozija u ovom naselju prilikom koje je bio ograđen dio poslovnih objekata.