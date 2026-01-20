Logo
Trojka tjerala djecu na prosjačenje, evo koliko ih robije čeka

Izvor:

ATV

20.01.2026

14:21

Komentari:

0
Тројка тјерала дјецу на просјачење, ево колико их робије чека
Foto: Unsplash

Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv četiri osobe optužene za krivično djelo Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje djece radi prisilnog prosjačenja, donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom su tri optužena oglašena krivim.

Sud je izrekao kazne zatvora za M.S. i M.A. za produženo krivično djelo Trgovina ljudima, kaznu zatvora u trajanju od po deset godina i G.V. za krivično djelo Trgovina ljudima, kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

Optuženi su oglašeni krivim što su u periodu od maja 2022. do oktobra 2024. godine na području Gradačca, u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi, prisiljavali više svoje djece i maloljetnih osoba na prosjačenje, kao i da su nekoliko punoljetnih osoba tjerali na prisilan rad i prosjačenje na određenim lokacijama u Derventi.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Carinskom službeniku godina dana zatvora zbog primanja dara

Prema optuženom E.A. odbijena je optužba za krivično djelo Trgovina ljudima.

Nakon izricanja presude, prema optuženim M.S., M.A. i V.G. je produžen pritvor, tako da isti može trajati najduže devet mjeseci, računajući od dana izricanja presude.

