Carinskom službeniku godina dana zatvora zbog primanja dara

Sud BiH izrekao je jednogodišnju kaznu zatvora carinskom službeniku Uprave za indirektno oporezivanje BiH Aleksandru Praštalu zbog krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi.

Kao sporednu, Sud je optuženom izrekao novčanu kaznu od 35.000 KM, a oduzeta mu je i imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela od 200 evra, saopšteno je iz Suda BiH.

Praštalo je proglašen krivim što je 12. juna 2025. godine, kao vođa smjene na Carinskom referatu na graničnom prelazu Gradiška, zahtijevao za sebe dar u iznosu od 200 evra da ne izvrši carinjenje robe koje je morao izvršiti.

U istom predmetu Sud je donio rješenje kojim je optuženom produžena primjena mjere zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti i ukinuta dalja primjena mjere zabrane posjećivanja određenih mjesta ili područja.