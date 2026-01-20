Logo
Large banner

Carinskom službeniku godina dana zatvora zbog primanja dara

20.01.2026

14:11

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Sud BiH izrekao je jednogodišnju kaznu zatvora carinskom službeniku Uprave za indirektno oporezivanje BiH Aleksandru Praštalu zbog krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi.

Kao sporednu, Sud je optuženom izrekao novčanu kaznu od 35.000 KM, a oduzeta mu je i imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela od 200 evra, saopšteno je iz Suda BiH.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Sutra pretežno suvo i hladno

Praštalo je proglašen krivim što je 12. juna 2025. godine, kao vođa smjene na Carinskom referatu na graničnom prelazu Gradiška, zahtijevao za sebe dar u iznosu od 200 evra da ne izvrši carinjenje robe koje je morao izvršiti.

U istom predmetu Sud je donio rješenje kojim je optuženom produžena primjena mjere zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti i ukinuta dalja primjena mjere zabrane posjećivanja određenih mjesta ili područja.

Podijeli:

Tagovi:

presuda

primanje dara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: Спремни смо да предложимо увођење заштитних мјера

Republika Srpska

Košarac: Spremni smo da predložimo uvođenje zaštitnih mjera

2 h

0
Само један састојак из кухиње враћа бијелом вешу сјај

Savjeti

Samo jedan sastojak iz kuhinje vraća bijelom vešu sjaj

2 h

0
Милена Радуловић, глумица

Scena

Ovako je Milena Radulović govorila o Aleksiću nakon odlaganja suđenja: ''To je najveći poraz..''

2 h

0
Пси луталице упали на имање и усмртили пола стада оваца

Društvo

Psi lutalice upali na imanje i usmrtili pola stada ovaca

2 h

0

Više iz rubrike

Приједорчанина терете да је са женском чарапом на глави опљачкао пумпу

Hronika

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

3 h

0
Дјевојчицу покосио аутом током великог одмора

Hronika

Djevojčicu pokosio autom tokom velikog odmora

4 h

1
Полиција аутомобил

Hronika

U pretresu pronađen kilogram droge, uhapšena jedna osoba

4 h

0
Малољетник страдао у тешкој несрећи: Возио без возачке дозволе

Hronika

Maloljetnik stradao u teškoj nesreći: Vozio bez vozačke dozvole

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

48

Netfliks objavio novu ponudu za Varner Bros: 72 milijarde dolara

15

42

NASA objavila posebnu vest za sve: "Da li ste među njima?"

15

32

Prvo oglašavanje Aleksandra Kosa poslije privođenja

15

29

Iranci kreću u džihad?

15

27

Majka koja je bacila kćerkicu u Savu osuđena na 15 godina zatvora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner