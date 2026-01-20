Logo
Košarac: Spremni smo da predložimo uvođenje zaštitnih mjera

Izvor:

SRNA

20.01.2026

14:00

Foto: ATV

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je Srni da je ministarstvo spremno i opredijeljeno da postupi po inicijativi nadležnih ministarstava Republike Srpske i Federacije BiH kada je u pitanju uvođenje zaštitnih mjera na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda.

On je naglasio da je Ministarstvu dostavljen dopis Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske, u kojem se traži hitna provjera uvoznih cijena mliječnih prerađevina sira i skuta, te preduzimanje adekvatnih mjera u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskoj politici BiH ili drugih mjera propisanih važećim zakonima u BiH.

"Ministarstvo ima isključivo koordinirajuću ulogu u sektoru poljoprivrede koja je u primarnoj ustavnoj nadležnosti Republike Srpske i FBiH, te je potrebno da predmetna inicijativa bude upućena od strane nadležnog entitetskog ministarstva", naveo je Košarac.

U vezi sa zahtjevom koji se odnosi na kontrole kojima je podvrgnuta roba prilikom uvoza u BiH, Ministarstvo je obavijestilo Udruženje mljekara Republike Srpske da granična veterinarska inspekcija prilikom kontrola pošiljki na samom graničnom prelazu obavlja uzorkovanje u skladu sa Planom službenih kontrola, a to su pretrage koje zahtijevaju mikrobiološku ispravnost navedenog proizvoda.

Pored toga, predmet analiza su i reziduum.

"Sve ostale analize, a koje se tiču kvaliteta proizvoda u smislu zadovoljavanja sastava proizvoda u skladu sa proizvođačkom deklaracijom spadaju u nadležnost entitetskih inspekcijskih organa, a na prvom mjestu to je inspekcija za hranu i veterinarske inspekcije entiteta, kantona, opština", navode u Ministarstvu.

Kada je u pitanju zahtjev u vezi sa preduzimanjem adekvatnih mjera u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskoj politici BiH ili drugih mjera propisanih važećim zakonima u BiH, u odgovoru je istaknuto da inicijativu za uvođenje zaštitnih mjera u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskoj politici BiH i ustavnoj nadležnosti potrebno je da upute nadležna ministarstva iz Republike Srpske i FBiH.

Ukoliko se utvrdi da se roba uvozi u povećanim količinama, bilo u apsolutnom ili relativnom iznosu u odnosu na domaću proizvodnju i pod takvim uslovima pod kojima se nanosi ili prijeti opasnost nanošenja ozbiljne štete domaćoj proizvodnji, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će na prijedlog nadležnog entitetskog ministarstva odmah pokrenuti prethodni postupak po proceduri.

U odgovoru navode da je u ovoj proceduri neophodno dokazati postojanje direktne uzročne veze između prekomjernog uvoza i štete domaćoj proizvodnji, odnosno dokazati da je dampinški ili subvencionisani uvoz nanio štetu domaćoj proizvodnji, te utvrditi postojanje direktne uzročne veze između takvog uvoza i slabljenja domaće proizvodnje.

U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ističu da stoje na raspolaganju i spremni su da razmotre svaku inicijativu upućenu od nadležnih ministarstava Republike Srpske i FBiH, a koja ima za cilj pronalazak adekvatnog rješenja kojim bi se zaštitila domaća proizvodnja i hitno je uputi na usvajanje prema Savjetu ministara.

Staša Košarac

poljoprivreda

