Trišić Babić: Nova Vlada preduprijediće svaki pokušaj iz Sarajeva da ugrozi Srpsku

Nova Vlada Republike Srpske preduprijediće svaki pokušaj iz Sarajeva da ugrozi Republiku Srpsku, ocijenila je vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Trišić Babić je istakla da je izborom nove Vlade pokazana institucionalna snaga Republike Srpske.

"Nova Vlada će preduprijediti svaki pokušaj iz Sarajeva sa stranom upravom da ugrozi Republiku Srpsku", rekla je Trišić Babić za RTRS.

Prema njenim riječima, stalni izazovi za institucije u Republici Srpskoj su da se očuva i sačuva Srpska.

One je istakla da institucije Srpske reaguju čim osjete i najmanju mogućnost da bi Republika Srpska mogla biti ugrožena.

"Tako smo reagovali kada smo bili ugroženi iz Sarajeva sa prijevremenim izborima i prije toga sa suđenjima, taj plan iz Sarajeva koji je zacrtan sa stranom upravom. Odlučili smo ponovo da pokažemo institucionalnu snagu Republike Srpske", izjavila je Trišić Babić.

Sigurna je, kako kaže, da će nova Vlada, koju predvodi premijer Savo Minić, realizovati veoma ambiciozne ciljeve i planove koji su zacrtani u ekspozeu.

Istakla je da Republika Srpska nikada nije imala bolji položaj u međunarodnim odnosima kao što ga sada ima, te navela kako su se promijenili odnosi sa novom američkom administracijom poslije pobjede Donalda Trampa i da je otupila oštrica Sjedinjenih Država prema Srpskoj.

"Republika Srpska želi da gradi partnerstvo sa SAD i s tim ciljem smo započeli aktivnosti na ekonomskom i političkom planu", pojasnila je Trišić Babić.

Ona je rekla da je Republika Srpska bez obzira na pokušaje iz Sarajeva da je zaustavi danas prepoznat faktor na međunarodnoj sceni, bez obzira na svoju teritoriju i broj stanovnika.

Istakla je da se bez Republike Srpske na ovim prostorima ništa vitalno ne može odlučiti.

Republika Srpska je, naglasila je, svih ovih godina pratila šta se dešava u bližem i širem okruženju i pokušavala da drži korak bez obzira na sve prepreke iz Sarajeva, da bude dosljedna svojim politikama i ciljevima.

"U tome smo uspjeli", rekla je Trišić Babić.

Ona je podsjetila da je o ekonomskoj saradnji sa Srpskom imala prvi sastanak sa predstavnicima američke kompanije "Bektel", koja je dugo prisutna u regionu, te naglasila da će se ti razgovori nastaviti.

"Vlada Republike Srpske će napraviti timove koji će sa njima konkretizovati projekte", zaključila je Trišić Babić.