Dodik dobio poziv od Amerikanaca

"Dobio sam poziv od dva kongresmena da dođem u Ameriku 6-7 februara. Imam problem jer su ti ponovljeni izbori 8. februara, a hoću da budem tu tog datuma. Da ovi spekulanti ne mogu da kažu evo ga napustio je, ne, ako odem, otići ću sigurno na jedan-dva dana. Da malo proigram tu situaciju. Oni neka misle šta hoće", rekao je Dodik.

On poručuje da još nije donio odluku i da za četiri dana putuje u Izrael.

"Za četiri dana putujem u Izrael gdje ću imati važne sastanke sa predsjednikom Izraela, sa premijerom Netanjahuom, sa nizom ministara u Vladi, sa važnim ljudima iz jevrejskog svijeta koji se jednom godišnje okupljaju na konferenciji u Jerusalimu koja je posvećena poziciji Jevreja u svijetu. Treba reći da su oni kao narod veoma prisutni na mjestima odlučivanja kakva je Amerika i da je važno da tu budem" rekao je Dodik za ATV.

On ističe da je važno što je rehabilitovan odnos sa Amerikom.

"Bitno smo rehabilitovali odnos sa Amerikom. Mnogi su pokušali da vide mistifikaciju. Mi smo s njima igrali na fer način. I kad je Tramp bio prvi put mi smo ga podržali, za to se znalo. Dobio sam poziv da prisustvujem njegovoj inauguraciji, ali mi je stara administracija dva dana prije uvela sankcije. Za vrijeme Trampa su, sada to znamo, potpuno mimo statistika držali te sankcije meni i našim ljudima, tako da oni koji su o tome odlučivali nisu mogli to ni da vide. Tramp je u jednom momentu kada je došao, neko mu je podvalio da potpiše pa su rekli evo i Tramp je. Sada smo mi tragali za tim gdje je trebalo da se nađe, pa su sve te sankcije skinute. Bili smo otpočetka transparentni, lično sam podržavao Trampa i radio bih to i da nije skinuo sankcije. Radio sam to i u njegovom prvom mandatu. Mislim da je on rješenje i za nas i za Ameriku. Nastavio je to da živi na taj način. Čulo se da postoji neki Dodik. Iskren sam bio jer sam očekivao drugačiji odnos. Od prošle administracije imali smo samo pogrom i sahranu Republike Srpske. Sada nije sve dobro, nije sve raščišćeno od nereda koje su napravili prethodnici, ali nam je nešto lakše u svemu tome. Onda spekulacije: šta je dao? Ništa nisam dao. Zar mislite da to tako funkcioniše? Mala Republika Srpska može nešto značajno da da Americi. Imaju ljudi pravo da spekulišu i lažu. Imate presuđene lažove, Vukanović je presuđeno lažov. I onda dođe i drži nama predavanje šta se dešava", kaže Dodik.