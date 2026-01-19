Logo
Zvaničnici Srpske dočekali bogojavljensku litiju

19.01.2026

12:36

Званичници Српске дочекали богојављенску литију
Foto: ATV

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević i lider SNSD-a Milorad Dodik dočekali su bogojavljensku litiju kod Bogojavljenske crkve u Banjaluci.

Litija, koja je krenula ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja, nastaviće ka gradskom mostu gdje će biti održano plivanje za Časni krst.

Prethodno je u Sabornom hramu Hrista Spasitelja episkop Sava služio Svetu arhijerejsku liturgiju.

Bogojavljenje

Milorad Dodik

Željka Cvijanović

