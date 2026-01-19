Peskov o Grenlandu: Pažljivo pratimo situaciju

Kremlj pažljivo prati situaciju koja se odvija oko Grenlanda i analizira je, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za novinare.

Na pitanje da prokomentariše izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa o namjerama da eliminiše "rusku prijetnju" po Grenland, jer, kako kaže, Danska "nije preduzela nikakve korake po tom pitanju", Peskov je poručio:

"Generalno, posljednjih dana stiže mnogo takvih uznemirujućih informacija. Naravno, pažljivo pratimo sve što se dešava i analiziramo. Što se tiče naših planova u vezi sa Danskom i Grenlandom – nemam komentar."

Kako kaže, Moskva se slaže sa stručnjacima koji tvrde da će Tramp, ukoliko uspije da pripoji Grenland SAD, ispisati redove svjetske istorije, i dodao, da Rusija tu ne komentariše da li je to dobro ili loše, prenosi RT Balkan.

"Postoje međunarodni stručnjaci koji smatraju da će Tramp, riješivši pitanje pripajanja Grenlanda, nesumnjivo ući u istoriju. I ne samo u istoriju SAD, već i u svjetsku istoriju. I još jednom ponavljam, ne raspravljajući o tome, da li je to dobro ili loše, teško je ne složiti se sa tim stručnjacima", naveo je ruski zvaničnik.