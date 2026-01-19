Logo
Large banner

Skriveni otvor u srcu može da promakne: Šta je balon test i kome se preporučuje?

19.01.2026

12:15

Komentari:

0
Скривени отвор у срцу може да промакне: Шта је балон тест и коме се препоручује?
Foto: Kaboompics.com/Pexels

Ehokardiografija sa mikromjehurićima, poznata kao balon-test, jednostavan je pregled koji ljekarima pomaže da otkriju da li u srcu postoji mali, skriveni otvor kroz koji krv može da pređe iz desne u lijevu pretkomoru. Takav prolaz često ne daje nikakve simptome, a može da utiče na cirkulaciju, nivo kiseonika ili sklonost ka formiranju tromba.

Ovaj pregled se radi tokom ultrazvuka srca i daje informacije koje običan UZ nekad ne može da pokaže. Ljekari ga preporučuju u različitim situacijama: kada pacijent ima neobjašnjivo zamaranje, epizode pada kiseonika, određene aritmije, neke vrste migrena, prolazne neurološke simptome ili nalaze koji upućuju na to da krv možda prolazi "pogrešnim putem".

Kako izgleda testiranje

Balon test funkcioniše vrlo jednostavno. Pacijent dobija kratku in‌jekciju sterilnog rastvora sa sitnim mehurićima vazduha. Na ekranu ultrazvuka mehurići se jasno vide dok ulaze u desnu pretkomoru, potom u desnu komoru i dalje prema plućima, gdje se normalno filtriraju.

Ako se tokom snimanja mehurići pojave i na lijevoj strani srca, to ukazuje na postojanje malog tunela u pregradnom zidu između pretkomora. Riječ je o ovalnom otvoru (FO), strukturi koja kod svakog fetusa omogućava cirkulaciju, ali bi posle rođenja trebalo da se zatvori. Kod oko četvrtine populacije ostane trajno poluotvoren, što se naziva perzistentni ovalni otvor (PFO).

Куна Фишер

Zanimljivosti

Snimljeno stvorenje koje nije viđeno više od 100 godina

Većina ljudi sa PFO-om nema nikakve smetnje i nikada ne sazna da ga ima. Ipak, kod određenih pacijenata ovaj otvor može da bude klinički važan: utiče na protok krvi, utiče na nivo kiseonika, može da pogorša određene glavobolje ili omogući da sitan tromb pređe na lijevu stranu srca i napravi problem u cirkulaciji.

Kod nekih osoba ljekar može da preporuči i transkranijalni dopler - ultrazvuk krvnih sudova mozga koji pokazuje da li mehurići iz pregleda dospevaju sve do moždanih arterija. To pomaže da se procjeni koliko je šant između pretkomora funkcionalno značajan.

Kako se rješava perzistentni otvor

Ako se otkrije veći PFO ili ako pacijent ima tegobe koje mogu da budu povezane sa ovim prolazom, kardiolog procenjuje da li je potrebno zatvaranje otvora specijalnom intervencijom. U drugim slučajevima, dovoljna je terapija koja smanjuje rizik od stvaranja trombova i redovan nadzor.

Stručnjaci sa Harvarda naglašavaju da je balon test bezbolan, brz i bezbjedan pregled koji otkriva nešto što često decenijama ostaje neprimjećeno, te ga kardiolozi smatraju važnim dijelom savremene dijagnostike, piše health.harvard.edu.

Podijeli:

Tagovi:

srce

Bolest

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Куна Фишер

Zanimljivosti

Snimljeno stvorenje koje nije viđeno više od 100 godina

58 min

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Pucnjava u gradskoj upravi u Češkoj - ima mrtvih i ranjenih

1 h

0
Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

Svijet

Putin dobio poziv da se priključi Savjetu za mir za Gazu

1 h

0
Два момка трче по снијегу

Zdravlje

Trčanje po hladnom vremenu može biti prijatnije nego ljeti: Evo zbog čega

1 h

0

Više iz rubrike

Два момка трче по снијегу

Zdravlje

Trčanje po hladnom vremenu može biti prijatnije nego ljeti: Evo zbog čega

1 h

0
Дјевојка у празничној депресији

Zdravlje

Danas je najdepresivniji dan u godini: Ovaj ponedjeljak je kritičan zbog više razloga

2 h

0
Умор главобоља

Zdravlje

Imate jake glavobolje ovih dana? Meteorolog otkriva razlog

3 h

0
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Zdravlje

Ovo su simptomi bolesti od koje je umro Mika Aleksić

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner