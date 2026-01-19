Imate jake glavobolje ovih dana? Meteorolog otkriva razlog

Ako vas ovih dana boli glava, da znate da je vazdušni pritisak ekstremno visok i da iznosi skoro 1.040 milibara, dok je normalna vrijednost 1013 mb, otkriva meteorolog Đorđe Đurić. Kako je objavio na svom Fejsbuk profilu, veoma visok pritisak posljedica je snažnog antciklona sa istoka Evrope i Karpata, a ovaj visoki pritisak podržava vedro i stabilno, ali i hladno vrijeme.

- S obzirom na to da su jug i zapad Mediterana pod uticajem ciklona, oluja i padavina, vrlo je izražen gradijent pritiska nad nama, pa košava ima olujne udare. Košava je uglavnom toplog karaktera i donosi porast, ali ovog puta je vrlo hladnog karaktera i donijela je pad temperatura. Vrlo visok pritisak potrajaće do srijede. Potom slijedi nagli pad, a kako se prema kraju sedmice očekuje utucaj ciklona sa Mediterana i Jadrana, vrijednost pritiska opašće i na 1005 milibara, a taj pad donijeće i padavine, vrlo obilne u Jadranu, a južna strujanja otopljenje - piše Đurić.

Iznad Grčke pritisak je 1030 mb, iznad sjevera Tunisa 1000 mb. Sicilija i Malta biće u sendviču ova dva sistema i veoma izraženog gradijenta pritiska na malom prostoru, pa će ova dva ostrva, kao i jug Italije i Sardinija biti na udaru uraganske oluje sa preko 300 litara kiše, uz poplave i bujice, uz vjetrove i preko 120 km/h i uz talase visine i do 10 metara.