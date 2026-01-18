Namirnice koje prirodno liječe nesanicu: Uvrstite ih u ishranu

Ubrzan način života, stres, neredovni obroci i stalna izloženost ekranima sve češće dovode do problema sa spavanjem.

Nesanica nije bezazlena pojava, jer dugoročno iscrpljuje organizam, slabi koncentraciju i negativno utiče na opšte zdravlje.

Region Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

Stres posebno remeti san jer podstiče lučenje hormona koji održavaju tijelo u stanju budnosti.

Važnu ulogu u kvalitetu sna ima i ishrana. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje teške, masne i fermentisane hrane u večernjim satima, kao i kofeina i čokolade.

Male promjene u rutini, poput redovnog vremena odlaska na spavanje i opuštanja prije sna, mogu donijeti značajno poboljšanje.

Neke namirnice prirodno pomažu uspavljivanje i kvalitetniji odmor.

Orašasti plodovi, banane, trešnje, jogurt s malo meda,pahuljice sadrže minerale i sastojke koji smiruju nervni sistem i podstiču proizvodnju hormona sna.

Svijet Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

Uključivanje ovih namirnica u večernji obrok može doprinijeti mirnijem i dubljem snu.