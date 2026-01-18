Namirnice koje prirodno liječe nesanicu: Uvrstite ih u ishranu

Izvor:
B92
18.01.2026
16:55
Ubrzan način života, stres, neredovni obroci i stalna izloženost ekranima sve češće dovode do problema sa spavanjem.
Nesanica nije bezazlena pojava, jer dugoročno iscrpljuje organizam, slabi koncentraciju i negativno utiče na opšte zdravlje.
Stres posebno remeti san jer podstiče lučenje hormona koji održavaju tijelo u stanju budnosti.
Važnu ulogu u kvalitetu sna ima i ishrana. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje teške, masne i fermentisane hrane u večernjim satima, kao i kofeina i čokolade.
Male promjene u rutini, poput redovnog vremena odlaska na spavanje i opuštanja prije sna, mogu donijeti značajno poboljšanje.
Neke namirnice prirodno pomažu uspavljivanje i kvalitetniji odmor.
Orašasti plodovi, banane, trešnje, jogurt s malo meda,pahuljice sadrže minerale i sastojke koji smiruju nervni sistem i podstiču proizvodnju hormona sna.
Uključivanje ovih namirnica u večernji obrok može doprinijeti mirnijem i dubljem snu.
