Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

Извор:

СРНА

18.01.2026

16:42

Коментари:

0
Фото: АТВ

Мађарски премијер Виктор Орбан добио је од америчког предсједника Доналда Трампа позив да учествује у Одбору за мир за Појас Газе, изјавио је данас мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

- Они сматрају да се позивом указује част мађарском премијеру и наравно он ће учествовати у раду тог савјета. Премијер ми је наложио да о томе обавијестим америчку администрацију - рекао је Сијарто.

Он је нагласио да су мировне активности Трампа веома цијењене широм свијета и додао да амерички предсједник представља наду за мировни процес.

- Мађарска је заинтересована за мир на Блиском истоку, јер безбједносна ситуација у региону има велики утицај на безбједносну ситуацију у Централној Европи - рекао је Сијарто.

Орбан је присуствовао свечаној церемонији потписивања мировног споразума за Блиски исток 13. октобра који су сукобљене стране потписале у Шарм ел Шеику у Египту.

Одбор за мир за Појас Газе ће бити задужен за надгледање спровођења друге фазе плана за окончање рата у палестинској енклави.

Тагови:

Петер Сијарто

Виктор Орбан

Доналд Трамп

Коментари (0)
