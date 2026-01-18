''Тензије око Гренланда могле би да поцијепају НАТО''

Извор:
Командант низоземских оружаних снага Оно Ајхелсхајм упозорио је данас да би ескалација тензија између Сједињених Америчких Држава и Европе око Гренланда могла да разбије НАТО савез.
Ајхелсхајм је у интервјуу за НОС рекао да би такав развој ситуације ишао на руку руском предсједнику Владимиру Путину, а да би друге земље могле да почну да сматрају како НАТО слаби, преноси НЛ Тајмс.
Он је оцијенио да је то "најгори сценарио који се може замислити".
Вршилац дужности низоземског министра спољних послова Давид ван Вил изјавио је да је холандски кабинет "у блиском контакту“ са Европском комисијом у вези са одговором на Трампов план да уведе царину од десет одсто на сву холандску робу почев од 1. фебруара.
Трамп је запријетио да ће повећати царину на 25 одсто у јуну ако Гренланд не буде предат под контролу Сједињених Америчких Држава.
Ван Вил је рекао да је примијетио Трампову објаву, али није експлицитно осудио увођење царина у својој објави на платформи Икс, у којој се позвао на предсједницу Европске комисије Урсулу фон дер Лајен, која је рекла да царине "подривају односе између Сједињених Држава и Европе" и да би могле да покрену "опасну спиралу пада".
Он је нагласио да је низоземски војни допринос Гренланду одбрамбене природе и да су "војни напори за вјежбе на Гренланду посебно намијењени доприносу безбједности у арктичком региону". Раније ове недјеље, вршилац дужности низоземског министра одбране Рубен Брекелманс објавио је да Холандија шаље два војника у Гренланд као дио мисије која се координира из Копенхагена.
У међувремену, лидер парламентарне партије ГроенЛинкс-ПвдА Џеси Клавер рекао је да Европа мора да повуче јасну линију.
"То што Трамп бира провокације и уцјене још једном доказује - Европа мора да постави границе. Угађање и ласкање не функционишу. Такво понашање захтјева брз, јединствен и снажан одговор", рекао је Клавер у објави на платформи Икс, преноси Танјуг.
Трамп је јуче најавио да ће од 1. фебруара увести царине од десет одсто на увоз из Низоземске и још седам европских земаља које су послале своје војнике на Гренланд у оквиру данске војне мисије, након његове најаве да жели да САД преузму то арктичко острво, које је аутономна данска територија.
