Макронова популарност на ''најнижим гранама''

Популарност француског предсједника Емануела Макрона тренутно је на најнижем нивоу, а 79 одсто испитаних Француза негативно је оцијенило његове поступке, показују резултати најновијег мјесечног истраживања агенције Ипсос.
Према истраживању, које је данас објавио "Трибун диманш", Макрон је достигао рекордне нивое непопуларности са 18 одсто позитивних оцјена у поређењу са 79 одсто неповољних, што је два поена више него у децембру.
"Запањујућа је крхкост његове сопствене базе присталица", изјавио је извршни директор компаније "Ипсос БВА" Брис Тентурије.
Француски премијер Себастијан Лекорну добио је 29 одсто позитивних мишљења грађана и 58 одсто негативних.
