Logo
Large banner

Дупли баксуз: Авион враћен на полазни аеродром, мотор усисао контејнер

Извор:

Телеграф

18.01.2026

09:40

Коментари:

0
Дупли баксуз: Авион враћен на полазни аеродром, мотор усисао контејнер
Фото: Ethan Sarkar/Pexels

Као да није било довољно што је лет од Делхија ка Њујорку био приморан да се врати на полазни аеродром у четвртак због затварања иранског ваздушног простора, путници су доживјели и додатно непријатно изненађење по слијетању.

Авион је у један од својих мотора Rolls-Royce Трент усисао контејнер за пртљаг.

Како се контејнер нашао испред мотора остаје да утврди истрага, али оно што је одмах било јасно је да ће авион ВТ-ЈРБ (МСН 558, произведен 2023) бити искључен из саобраћаја на неко вријеме.

Лет АИ101, обављан авионом Аирбус А350, раније тог дана морао је да промијени планирану руту због затварања иранског ваздушног простора изазваног протестима у земљи.

Иран представља кључни коридор за дуголинијске летове између Индије и Сјеверне Америке, па су путници и посада већ били суочени са неочекиваном компликацијом. Авион на лету АИ101 је превозио више од 250 путника.

Ер Индиа потврдила инцидент

"Ер Индиа потврђује да је лет АИ101, који је летио од Делхија ка Њујорку, био приморан да се врати у Делхи убрзо након полијетања због неочекиваног затварања иранског ваздушног простора, што је утицало на планирану руту. По слијетању у Делхи, авион је наишао на страни објекат током таксирања у густој магли, што је изазвало оштећење десног мотора", навела је авио-компанија.

ајкула

Свијет

Д‌јечака напала ајкула, у критичном је стању

Авион је безбједно постављен на своју паркинг позицију, а сви путници и чланови посаде прошли су без повреда.

Летјелица ће бити подвргнута детаљној инспекцији и поправкама, што може привремено утицати на ред летења неких А350 летова. Путницима погођеним инцидентом Ер Индиа је понудила алтернативни превоз и рефундације.

Оштећење мотора догодило се током таксирања, односно вожње по маневарским површинама аеродрома, фазе када мотори раде на ниским обртајима, али и даље стварају довољно јаку силу усисавања.

Опасност: Улаз ваздуха

На већини војних ваздухоплова на јарко црвеној површини испред усисиника мотора стоји јасно исписано ово упозорење. Усисавање страних објеката, посебно земаљске опреме као што су контејнери за пртљаг, може изазвати оштећење лопатица или унутрашње промјене на моторима, које нису одмах видљиве и захтјева детаљну инспекцију.

Неповољни временски услови - попут падавине или магле - додатно повећава јуризик, стављајући већу одговорност на земаљске екипе да опрему правилно осигурају и склоне све из зона кретања авиона.

Индијски регулатор цивилног ваздухопловства (ДГЦА) покренуо је истрагу како би се утврдило како је контејнер доспио на путању авиона током таксирања.

Затварање иранског ваздушног простора већ је утицало на неколико летова из Индије, присиљавајући авиокомпаније да одлуче у лету да ли је преусмјеравање изводљиво. Други летови ка Newarku и Њујорку такође су отказани, преноси Индепендент.

Није први пут

Сличан инцидент забиљежен је и у октобру 2024, када је Американ Ерлајнс Боинг 787-9 усисао контејнер за пртљаг десним мотором током таксирања по слетању из Лондона, што је изазвало значајна оштећења мотора, али без повреда путника, након што је млаз ваздуха са Ер Франц А350 оборио неконтролисане контејнере на путању којом се кретао Боенг 787, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

авион

incident

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Д‌јечака напала ајкула, у критичном је стању

Свијет

Д‌јечака напала ајкула, у критичном је стању

2 ч

0
Урушио се спрат зграде, повријеђено 20 особа

Свијет

Урушио се спрат зграде, повријеђено 20 особа

2 ч

0
Трамп поништава сва акта потписана аутопеном: ''Незаконито''

Свијет

Трамп поништава сва акта потписана аутопеном: ''Незаконито''

2 ч

0
Европски парламент неће одобрити трговински споразум са Вашингтоном

Свијет

Европски парламент неће одобрити трговински споразум са Вашингтоном

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

48

Минић: Позитиван замах Владе Српске неће бити прекинут вјештачким кризама

11

43

Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

11

39

Учестали проблеми: Отежане испоруке воде за пиће у приградским насељима

11

24

Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића

11

12

Пронађено тијело једне жртве пада авиона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner