Дупли баксуз: Авион враћен на полазни аеродром, мотор усисао контејнер

Извор:
Телеграф
18.01.2026
09:40
Коментари:0
Као да није било довољно што је лет од Делхија ка Њујорку био приморан да се врати на полазни аеродром у четвртак због затварања иранског ваздушног простора, путници су доживјели и додатно непријатно изненађење по слијетању.
Авион је у један од својих мотора Rolls-Royce Трент усисао контејнер за пртљаг.
Како се контејнер нашао испред мотора остаје да утврди истрага, али оно што је одмах било јасно је да ће авион ВТ-ЈРБ (МСН 558, произведен 2023) бити искључен из саобраћаја на неко вријеме.
Лет АИ101, обављан авионом Аирбус А350, раније тог дана морао је да промијени планирану руту због затварања иранског ваздушног простора изазваног протестима у земљи.
Иран представља кључни коридор за дуголинијске летове између Индије и Сјеверне Америке, па су путници и посада већ били суочени са неочекиваном компликацијом. Авион на лету АИ101 је превозио више од 250 путника.
"Ер Индиа потврђује да је лет АИ101, који је летио од Делхија ка Њујорку, био приморан да се врати у Делхи убрзо након полијетања због неочекиваног затварања иранског ваздушног простора, што је утицало на планирану руту. По слијетању у Делхи, авион је наишао на страни објекат током таксирања у густој магли, што је изазвало оштећење десног мотора", навела је авио-компанија.
Свијет
Дјечака напала ајкула, у критичном је стању
Авион је безбједно постављен на своју паркинг позицију, а сви путници и чланови посаде прошли су без повреда.
Летјелица ће бити подвргнута детаљној инспекцији и поправкама, што може привремено утицати на ред летења неких А350 летова. Путницима погођеним инцидентом Ер Индиа је понудила алтернативни превоз и рефундације.
Оштећење мотора догодило се током таксирања, односно вожње по маневарским површинама аеродрома, фазе када мотори раде на ниским обртајима, али и даље стварају довољно јаку силу усисавања.
На већини војних ваздухоплова на јарко црвеној површини испред усисиника мотора стоји јасно исписано ово упозорење. Усисавање страних објеката, посебно земаљске опреме као што су контејнери за пртљаг, може изазвати оштећење лопатица или унутрашње промјене на моторима, које нису одмах видљиве и захтјева детаљну инспекцију.
Неповољни временски услови - попут падавине или магле - додатно повећава јуризик, стављајући већу одговорност на земаљске екипе да опрему правилно осигурају и склоне све из зона кретања авиона.
Индијски регулатор цивилног ваздухопловства (ДГЦА) покренуо је истрагу како би се утврдило како је контејнер доспио на путању авиона током таксирања.
Затварање иранског ваздушног простора већ је утицало на неколико летова из Индије, присиљавајући авиокомпаније да одлуче у лету да ли је преусмјеравање изводљиво. Други летови ка Newarku и Њујорку такође су отказани, преноси Индепендент.
Сличан инцидент забиљежен је и у октобру 2024, када је Американ Ерлајнс Боинг 787-9 усисао контејнер за пртљаг десним мотором током таксирања по слетању из Лондона, што је изазвало значајна оштећења мотора, али без повреда путника, након што је млаз ваздуха са Ер Франц А350 оборио неконтролисане контејнере на путању којом се кретао Боенг 787, преноси Телеграф.
Air India suffered a major setback after an Airbus A350-900 bound for New York was damaged at Delhi airport when an unsecured cargo container hit its engine. The incident has led to multiple international flight disruptions. #AirIndia #AirbusA350 #DelhiAirport #FlightDisruption… pic.twitter.com/cxR6JXMDq6— The Daily Jagran (@TheDailyJagran) January 17, 2026
Најновије
Најчитаније
11
48
11
43
11
39
11
24
11
12
Тренутно на програму