Значајно откриће у Медитерану: Да ли је ово сигнал за узбуну

Блиц
18.01.2026
09:52
Коментари:0
Истраживачки тим Мултидисциплинарног института за проучавање животне средине "Рамон Маргалеф" (ИМЕМ) Универзитета у Аликантеу, у сарадњи са научницима Универзитета Лас Палмас де Гран Канарија (УЛПГЦ), по први пут је потврдио присуство рода Гамбиердисцус на шпанској копненој обали.
Конкретно, микроалга је откривена дуж обале Деније и Хабије, на сјеверу провинције Аликанте, након што је у медитеранским водама копнене Шпаније први пут детектована микроалга која производи цигуатоксине.
Како пише локални портал Диариодеависос.елеспанол, ово откриће надовезује се на налаз из 2017. у водама Балеарских острва, који је забиљежио тим Института за агропрехрамбена истраживања и технологију (ИРТА). До новог открића дошло је током рутинских узорковања фитопланктона које спроводи Морска лабораторија УА–Денија, у оквиру ИМЕМ-а.
Свијет
Дупли баксуз: Авион враћен на полазни аеродром, мотор усисао контејнер
Том приликом идентификована је врста Гамбиердисцус аустралес, микроалга из групе морских динофлагелата која производи цигуатоксине - скуп токсина који изазивају тровање храном познато као цигуатера.
До тровања долази конзумирањем рибе која је у својим ткивима акумулирала повећане количине ових токсина, саопштио је Универзитет у Аликантеу.
Студија је спроведена кроз двије теренске кампање узорковања, у марту и септембру 2023, на укупно 12 станица распоређених у шест зона дуж обале, како у близини обале (250 метара), тако и на већој удаљености (један километар).
Резултати су показали присуство врсте Гамбиердисцус аустралес у 75 одсто узорака прикупљених у марту и у 100% узорака из септембра, при чему су забиљежене концентрације варирале између 20-140 ћелија по литру. Према наводима Универзитета у Аликантеу, род Гамбиердисцус обухвата микроалге које производе цигуатоксине, који се акумулирају у већим примјерцима појединих врста риба, а њихова конзумација може изазвати токсичне реакције код људи.
Ипак, главни истраживач студије Сезар Бордеоре истиче да, упркос значају овог открића, “потрошачи могу да буду мирни“, јер концентрације токсичног фитопланктона пронађене на копненој обали “нису алармантне”, а врста аустралес, унутар рода Гамбиердисцус, “не спада међу најтоксичније”.
"Знамо како да спријечимо могуће тровање храном", рекао је Бордеоре, додајући да “постоје превентивне мјере које спрјечавају улазак рибе са високим нивоима токсина на тржиште, засноване на претходним анализама, тако да је риба која се дистрибуира потпуно безбједна”.
Према његовим ријечима, присуство овог рода микроалги у водама Медитерана могло би бити повезано с порастом температуре мора, будући да потиче из топлих тропских вода, а загријавање Медитерана олакшава географско ширење бројних морских врста.
"Неопходно је пажљиво праћење. Наш задатак је да о томе обавијестимо надлежне институције, што смо већ учинили, и да се у сваком тренутку предузму одговарајуће мере како би се очувала безбједност хране", рекао је истраживач.
"За морску врсту, повећање температуре за само један степен представља читав нови свијет и може бити пресудна разлика која омогућава колонизацију нових подручја која су раније била неприступачна због прехладних вода ", додао је он.
Истраживање је спроведено у оквиру пројекта ОБСЕРМАР-ЦВ, финансираног кроз програм Thinkinazul Министарства науке и иновација, средствима Европске уније из фонда Next Generation, као и уз подршку Владе Валенсије, преноси Блиц.
