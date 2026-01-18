Logo
Large banner

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

Извор:

СРНА

18.01.2026

16:45

Коментари:

0
Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

Његово високопреосвештенство митрополит црногорско-приморски Јоаникије служио је данас, на Крстовдан, литургију у Благовештењском манастиру на острву Бешка на Скадарском језеру и том приликом пожелио вјерницима да крштење Христово обнови заједништво, братску љубав и слогу.

Митрополит је честитао данашњи празник и истакао да се вјерници кроз данашњу службу Божију припремају за велики празник Богојављење.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

Владика Јоаникије је навео да је, када се Господ Исус Христос крштавао у Јордану, тиме већ назначио какво ће његово дјело бити.

- Зато када крштавамо народ, читамо из посланице Светог апостола Павла да се они који се крштавају у смрт Христову, али на такав начин да би се са Христом сјединили - рекао је митрополит Јоаникије.

Владика је истакао да је вода пријемчива да прими Божију благодат, милост и силу освештањем.

Митрополит Јоаникије је честитао вјерницима Богојављење, за које је рекао да је величанствени, предивни, сверадосни празник.

Влада Републике Српске

Република Српска

Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

- Дај Боже да нас крштење Христово обнови, да обнови наше крштење, да обнови наше заједништво, да се обнови међу нама братска и сестринска љубав и слога, и на многа и блага љета - поручио је митрополит Јоаникије.

Подијели:

Тагови:

Mitropolit Joanikije

Крстовдан

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

Сцена

Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

4 ч

0
Трагедија код Градишке: Оклизнуо се, опалио из пушке и усмртио суграђанина

Хроника

Трагедија код Градишке: Оклизнуо се, опалио из пушке и усмртио суграђанина

4 ч

0
Петар Јеловац

Регион

Исповијест Хрвата који се борио за Украјину: Вратио сам се, сада не желе да ме лијече

4 ч

1
Запалио се аутомобил на ауто-путу Милош Велики

Србија

Пламен на ауто-путу: Запалио се аутомобил, ватра се проширила на обје траке

4 ч

0

Више из рубрике

Петар Јеловац

Регион

Исповијест Хрвата који се борио за Украјину: Вратио сам се, сада не желе да ме лијече

4 ч

1
Lisice zatvor pritvor

Регион

Пакистанац ухапшен због кријумчарења миграната: Покушао их спровести у БиХ

5 ч

0
Томпсон поново промовише усташтво, Хрватска власт ћути

Регион

Томпсон поново промовише усташтво, Хрватска власт ћути

7 ч

5
Мјештани Зете опет блокирали путеве ка Цетињу и Бару

Регион

Мјештани Зете опет блокирали путеве ка Цетињу и Бару

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

”Хоће ли пензионери враћати новац”: Тежак приједлог Дубравца удара на све у Српској

20

42

Ужас у Требињу: У телефону мушкарца пронађени снимци голе дјеце

20

31

Срамно: Наточио 48 КМ горива и побјегао, објављен и снимак

20

19

Нови тежак удес у БиХ - има повријеђених

20

09

Додик: Против нове Владе биће они који би српску да предају сарајевској чаршији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner