Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

Његово високопреосвештенство митрополит црногорско-приморски Јоаникије служио је данас, на Крстовдан, литургију у Благовештењском манастиру на острву Бешка на Скадарском језеру и том приликом пожелио вјерницима да крштење Христово обнови заједништво, братску љубав и слогу.
Митрополит је честитао данашњи празник и истакао да се вјерници кроз данашњу службу Божију припремају за велики празник Богојављење.
Владика Јоаникије је навео да је, када се Господ Исус Христос крштавао у Јордану, тиме већ назначио какво ће његово дјело бити.
- Зато када крштавамо народ, читамо из посланице Светог апостола Павла да се они који се крштавају у смрт Христову, али на такав начин да би се са Христом сјединили - рекао је митрополит Јоаникије.
Владика је истакао да је вода пријемчива да прими Божију благодат, милост и силу освештањем.
Митрополит Јоаникије је честитао вјерницима Богојављење, за које је рекао да је величанствени, предивни, сверадосни празник.
- Дај Боже да нас крштење Христово обнови, да обнови наше крштење, да обнови наше заједништво, да се обнови међу нама братска и сестринска љубав и слога, и на многа и блага љета - поручио је митрополит Јоаникије.
Тренутно на програму