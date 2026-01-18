Logo
Large banner

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Autor:

Stevan Lulić

18.01.2026

16:34

Komentari:

0
Трагедија код Градишке: Оклизнуо се, опалио из пушке и усмртио суграђанина

M.S. iz Gradiške stradao je jutros u tragičnom događaju na lokalnom putu Dubrave - Laminci u zaseoku Dejanovići.

Tragedija se desila kada se S.R. okliznuo prilikom čega je došlo do opaljenja lovačke puške prilikom čega je M.S. povrijeđen.

Петар Јеловац

Region

Ispovijest Hrvata koji se borio za Ukrajinu: Vratio sam se, sada ne žele da me liječe

Nesrećni čovjek je podlegao povredama.

"Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprava Gradiška", kažu u OJT Banjaluka.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Pakistanac uhapšen zbog krijumčarenja migranata: Pokušao ih sprovesti u BiH

S.R. je uhapšen i nalazi se na kriminalističkoj obradi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

nesreća

Gradiška

tragedija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Запалио се аутомобил на ауто-путу Милош Велики

Srbija

Plamen na auto-putu: Zapalio se automobil, vatra se proširila na obje trake

27 min

0
Министри на сједници НСРС

Republika Srpska

Ovo su svi kandidati za ministre u novoj Vladi Srpske

43 min

1
Убијени и убица

Svijet

Ubijenog predsjednika opštine žena varala s drugom

46 min

0
Ови људи су прави срећници: У наредних неколико дана стиже им велики новчани добитак

Zanimljivosti

Ovi ljudi su pravi srećnici: U narednih nekoliko dana stiže im veliki novčani dobitak

53 min

0

Više iz rubrike

Инцидент у центру града: Пијан и дрогиран уништавао аутомобиле, па покосио и једног мушкарца

Hronika

Incident u centru grada: Pijan i drogiran uništavao automobile, pa pokosio i jednog muškarca

1 h

0
Хорор на пумпи: Радница уочила мушкарца који непомично сједи на аутомобилу, ''заледила'' се од призора

Hronika

Horor na pumpi: Radnica uočila muškarca koji nepomično sjedi na automobilu, ''zaledila'' se od prizora

1 h

0
Аутомобилом покосио бициклисту, па побјегао са мјеста несреће

Hronika

Automobilom pokosio biciklistu, pa pobjegao sa mjesta nesreće

2 h

0
У породичној кући пронађено тијело младића

Hronika

U porodičnoj kući pronađeno tijelo mladića

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16

42

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

16

41

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

16

35

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

16

34

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner