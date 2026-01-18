Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

M.S. iz Gradiške stradao je jutros u tragičnom događaju na lokalnom putu Dubrave - Laminci u zaseoku Dejanovići.

Tragedija se desila kada se S.R. okliznuo prilikom čega je došlo do opaljenja lovačke puške prilikom čega je M.S. povrijeđen.

Nesrećni čovjek je podlegao povredama.

"Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprava Gradiška", kažu u OJT Banjaluka.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

S.R. je uhapšen i nalazi se na kriminalističkoj obradi.