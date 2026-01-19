Logo
Ovo su simptomi bolesti od koje je umro Mika Aleksić

Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање
Reditelj i vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić preminuo je sinoć, 18. januara, u Beogradu.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića za krivična djela napastvovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam djevojaka, koje su pohađale njegovu školu glume.

Prva je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, poslije čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić.

U junu prethodne godine, ročište je odloženo zbog izostanka Aleksića, odnosno zbog njegovog zdravstvenog stanja, a kako je rekao njegov advokat Zoran Jakovljević tada, on se tada nalazio u polusvjesnom stanju kao da je apsolutno nepokretan.

Bolest od koje je umro Mika Aleksić

Rak debelog crijeva je poznat i kao kolorektalni kancer i treći je najčešći rak kod muškaraca i žena.

Rak debelog crijeva je češći nego što ljudi misle, što može dovesti do zablude.

Znaci i simptomi kolorektalnog karcinoma zavise od lokacije kancera, koliko je napredovao i kako to utiče na organe i tkivo.

Samo jedan znak ili simptom možda neće biti dovoljan za određivanje uzroka, ali ako je prisutno nekoliko simptoma, ljekar može bolje shvatiti potencijalni uzrok.

Simptomi raka debelog crijeva:

  • Neobjašnjivi gubitak težine - 10 i više kilograma tokom šest mjeseci bez dijete i vježbanja.
  • Umor, slabost, iscrpljenost bez nekog posebnog razloga - umor koji ne prolazi čak ni nakon spavanja ili odmora.
  • Grčevi i bolovi u stomaku - bolovi koji se pojave iznenada i traju neko vrijeme.
  • Krv u stolici - na toalet papiru ostaje krv ili je stolica tamne boje.
  • Promjene u stolici - neobjašnjiv zatvor ili proliv, zatim stolica je rijetka i sadrži tragove krvi, prenosi "atlasklinika".

