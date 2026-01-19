Uvodi se nova avio linija iz Njemačke za Banjaluku

Izvor:
ATV
19.01.2026
08:59
Aerodrom Štutgart omogućiće letove na četiri nove destinacije, ali samo privremeno.
Zbog građevinskih radova na aerodromu Basel, aerodrom Štutgart privremeno će nuditi nove linije, pišu njemački mediji.
Uskoro će biti u planu četiri nova grada.
Radovi na aerodromu Bazel utiču na red letenja u Štutgartu. Budući da se glavna pista na EuroErportu Bazel-Mulhaus-Frajburg, kojom zajednički upravljaju Švajcarska i Francuska, obnavlja u dužini od 1,5 kilometara, letačke operacije tamo su značajno smanjene.
Niskotarifni prevoznik Viz Er stoga privremeno preusmjerava neke rute prema Štutgartu.
Između 15. aprila i 20. maja Štutgart će biti povezan s četiri odredišta u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.
Oko mjesec dana ove dodatne letne veze biće dostupne sa aerodroma Štutgart:
Letovi za Tuzlu polaziće pet puta sedmično tokom ovog perioda, a za Ohrid tri puta sedmično. Rute Štutgart – Banjaluka i Štutgart – Niš letjeće četiri puta sedmično, piše "Feniks magazin".
Viz Er nudi letove iz Štutgarta za istočnu Evropu, pišu njemački mediji. Odredišta obično uključuju veće gradove poput Budimpešte, Skoplja, Tirane, Sofije i Bukurešta.
