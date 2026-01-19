Logo
Large banner

Uvodi se nova avio linija iz Njemačke za Banjaluku

Izvor:

ATV

19.01.2026

08:59

Komentari:

0
Уводи се нова авио линија из Њемачке за Бањалуку

Aerodrom Štutgart omogućiće letove na četiri nove destinacije, ali samo privremeno.

Zbog građevinskih radova na aerodromu Basel, aerodrom Štutgart privremeno će nuditi nove linije, pišu njemački mediji.

U planu četiri nova grada

Uskoro će biti u planu četiri nova grada.

marke novac KM

Društvo

Političari danas odlučuju o najnižim penzijama

Radovi na aerodromu Bazel utiču na red letenja u Štutgartu. Budući da se glavna pista na EuroErportu Bazel-Mulhaus-Frajburg, kojom zajednički upravljaju Švajcarska i Francuska, obnavlja u dužini od 1,5 kilometara, letačke operacije tamo su značajno smanjene.

Niskotarifni prevoznik Viz Er stoga privremeno preusmjerava neke rute prema Štutgartu.

Između 15. aprila i 20. maja Štutgart će biti povezan s četiri odredišta u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

Četiri nove destinacije od aprila

Oko mjesec dana ove dodatne letne veze biće dostupne sa aerodroma Štutgart:

  • Tuzla (Bosna i Hercegovina): od 15. aprila do 20. maja
  • Ohrid (Sjeverna Makedonija): od 15. aprila do 20. maja
  • Banjaluka (Bosna i Hercegovina): od 16. aprila do 19. maja
  • Niš (Srbija): od 16. aprila do 19. maja

Letovi za Tuzlu polaziće pet puta sedmično tokom ovog perioda, a za Ohrid tri puta sedmično. Rute Štutgart – Banjaluka i Štutgart – Niš letjeće četiri puta sedmično, piše "Feniks magazin".

Vanja Mijatovic

Scena

Srpska pjevačica ponijela fiksni telefon na svirku

Viz Er nudi letove iz Štutgarta za istočnu Evropu, pišu njemački mediji. Odredišta obično uključuju veće gradove poput Budimpešte, Skoplja, Tirane, Sofije i Bukurešta.

Podijeli:

Tagovi:

Štutgart

Banjaluka

Aerodrom Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

Ekonomija

Ako sami sebi uplaćujete doprinos za penziju, ovo nikako ne smijete uraditi

4 h

0
Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

Region

Žena zatekla horor u krevetu: Pogledao me i rekao, ne miči se

4 h

0
Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

Zanimljivosti

Bogojavljenska vodica se nikada ne kvari: Evo zašto je to tako

4 h

0
Хамид

Društvo

Svi gledaju u traktor vrijednog mladića, a on slavi ženu koja mu je promijenila život

4 h

0

Više iz rubrike

Ове бањалучке улице данас неће имати струје

Banja Luka

Ove banjalučke ulice danas neće imati struje

5 h

0
Обустава саобраћаја у више улица у центру Бањалуке

Banja Luka

Obustava saobraćaja u više ulica u centru Banjaluke

5 h

0
У понедјељак обустава и преусмјеравање саобраћаја у Бањалуци

Banja Luka

U ponedjeljak obustava i preusmjeravanje saobraćaja u Banjaluci

18 h

0
Сутра богојављенска литија и пливање за Часни крст

Banja Luka

Sutra bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner