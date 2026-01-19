Uvodi se nova avio linija iz Njemačke za Banjaluku

Aerodrom Štutgart omogućiće letove na četiri nove destinacije, ali samo privremeno.

Zbog građevinskih radova na aerodromu Basel, aerodrom Štutgart privremeno će nuditi nove linije, pišu njemački mediji.

U planu četiri nova grada

Uskoro će biti u planu četiri nova grada.

Radovi na aerodromu Bazel utiču na red letenja u Štutgartu. Budući da se glavna pista na EuroErportu Bazel-Mulhaus-Frajburg, kojom zajednički upravljaju Švajcarska i Francuska, obnavlja u dužini od 1,5 kilometara, letačke operacije tamo su značajno smanjene.

Niskotarifni prevoznik Viz Er stoga privremeno preusmjerava neke rute prema Štutgartu.

Između 15. aprila i 20. maja Štutgart će biti povezan s četiri odredišta u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

Četiri nove destinacije od aprila

Oko mjesec dana ove dodatne letne veze biće dostupne sa aerodroma Štutgart:

Tuzla (Bosna i Hercegovina): od 15. aprila do 20. maja

Ohrid (Sjeverna Makedonija): od 15. aprila do 20. maja

Banjaluka (Bosna i Hercegovina): od 16. aprila do 19. maja

Niš (Srbija): od 16. aprila do 19. maja

Letovi za Tuzlu polaziće pet puta sedmično tokom ovog perioda, a za Ohrid tri puta sedmično. Rute Štutgart – Banjaluka i Štutgart – Niš letjeće četiri puta sedmično, piše "Feniks magazin".

Viz Er nudi letove iz Štutgarta za istočnu Evropu, pišu njemački mediji. Odredišta obično uključuju veće gradove poput Budimpešte, Skoplja, Tirane, Sofije i Bukurešta.