Žena zatekla horor u krevetu: Pogledao me i rekao, ne miči se

Dnevnik.hr

19.01.2026

08:43

Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се
Buđenje proteklog ponedjeljka za jednu je iz Australije bilo veliko iznenađenje.

Rejčel Blor iz Australije u ponedjeljak se probudila s teškim teretom na prsima. Još u polusnu, bila je uvjerena da se u krevet ušunjao njezin pas. Pružila je ruku vjerujući da je to njezin dalmatinac i počela gladiti nešto glatko i gmizavo.

Dok se Blor povlačila dublje pod pokrivače i navlačila ih do vrata, njezin partner upalio je noćnu lampu i ostao u šoku.

"Oh dušo. Ne miči se. Na tebi je piton od 2,5 metra, rekao mi je", ispričala je Blor za Bi-bi-si.

Nakon prvotnog šoka, partnera i pse poslala je izvan sobe, a onda se počela izvlačiti.

илу-свијећа-17092025

Kultura

Preminuo reditelj ''Kralja lavova''

"Samo sam pokušavala izaći ispod pokrivača... u mislima, 'Je li se ovo stvarno događa? Ovo je tako bizarno’, mislila sam", kazala je.

Vjeruje da se piton provukao kroz kapke na prozoru spavaće sobe i tako se uvukao pod pokrivač. Kad se oslobodila, zmiju je počela ga izvlačiti natrag putem kojim je i ušla.

"Bio je toliko velik da je, iako je bio smotan oko mene, dio njegova repa još uvijek virio kroz roletnu. Zgrabila sam ga i, čak ni tada, nije djelovao pretjerano uspaničeno. Samo se nekako blago njihao u mojoj ruci.“, kazala je Rejčel. Kako je odrasla na imanju okružena zmijama, ostala je gotovo potpuno pribrana.

"Mislim da ako si ti miran, mirne su i one", kazala je.

Pitoni su zmije davitelji koji su česti u obalnim područjima Australije i najčešće se hrane manjim životinjama, poput ptica.

(Dnevnik.hr)

Australija

Zmija

