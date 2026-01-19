Logo
Large banner

Splitska policija: Na Tompsonovim koncertima uhapšene 24 osobe

Izvor:

Telegraf

19.01.2026

07:55

Komentari:

0
Сплитска полиција: На Томпсоновим концертима ухапшене 24 особе

Tokom posljednja dva dana, za vrijeme koncerata hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po veličanju ustaštva, održanih na Gripama i u Splitu, policija je privela 24 osobe, prije svega zbog nošenja simbola i tekstova i uzvikivanja kojima su prekršili Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Na prvom koncertu 16. januara uhapšeno je 11 osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ali niko od njih nije izveden pred sudiju za prekršaje, saznaje portal Index.hr u splitskoj policiji. Njih 13 uhapšeno je naredne večeri 17. januara, od kojih deset zbog nošenja simbola i tekstova.

Vatrogasci

Hronika

U požaru u stanu poginula starija žena

Troje ljudi je je prijavljeno zbog svađe. Policija je saopštila da nije imala druge razloge za postupanje. Tompson, promoter ustaštva u Hrvatskoj, održao je koncerte na kojima je okupio poklonike iz cijele zemlje, među kojima je bilo najviše mladih ljudi, koji su zajedno s njim u glas uzvikivalii ustaški poklič "za dom spremni" i "ajmo, ustaše". Sastavni dio Tompsonovog repertoara ponovo je bila najspornija sporna pjesma "Bojna Čavoglave", koja počinje ovim ustaškim pokličem.

Oba koncerta bila su rasprodata.

Tompson je na turneji po Hrvatskoj, koja je u decembru prošle godine započela u Osijeku, a uslijedili su koncerti u Varaždinu, Zadru, Zagrebu i Splitu. Nakon masovnog koncerta u ljeto prošle godine na zagrebačkom Hipodromu, kada je glavni hrvatski grad bio tokom tri dana pretvoren u "prestonicu ustaštva", gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je zabranio održavanje drugog Tompsonovog koncerta u Areni, a Gradska skupština je odlučila da zabrani ustaške simbole i pokliče na svim prostorima koji su u nadležnosti grada. Tompsonova turneja bi trebalo da bude nastavljena u Rijeci i Puli u februaru. Odbornici Pule već su zatražili od gradske vlasti da donese odluku poput one koju je donio Zagreb, da se na prostoru u nadležnosti gradskih vlasti ne mogu promovisati ustaški simboli i pokliči.

beba-novorođenče-28082025

Društvo

Srpska bogatija za 16 beba

Vlast u Hrvatskoj prećutno dozvoljava Tompsonovo promovisanje ustaštva, a uoči njegovog nastupa prošle godine u Zagrebu na generalnoj probi ga je posjetio lično premijer Andrej Plenković sa djecom. Na dan koncerta u prvim redovima su bili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministri iz Vlade, koji su potvrdili da su odgovarali na Tompsonove pokliče "za dom", što je naišlo na osudu dijela hrvatske javnosti.

Podijeli:

Tagovi:

Marko Perković Tompson

Hrvatska

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

МУП Републике Српске, полиција, грб

Društvo

MUP Srpske realizuje akciju: Pozvali na dodatan oprez

1 h

0
Ове бањалучке улице данас неће имати струје

Banja Luka

Ove banjalučke ulice danas neće imati struje

1 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Kome su zvijezde naklonjene danas?

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Nakon tri godine potrage penzioner (72) iz BiH uhapšen u Italiji: Ima veliki dosije

1 h

0

Više iz rubrike

Жена у мљевеном месу нашла необичне комаде: ''Морам ли пуњене паприке бацити у смеће?''

Region

Žena u mljevenom mesu našla neobične komade: ''Moram li punjene paprike baciti u smeće?''

14 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Skinuo se go i pokazivao polni organ djeci i majkama

15 h

0
Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

Region

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16 h

0
Петар Јеловац

Region

Ispovijest Hrvata koji se borio za Ukrajinu: Vratio sam se, sada ne žele da me liječe

16 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

53

Srpska pjevačica ponijela fiksni telefon na svirku

08

53

Političari danas odlučuju o najnižim penzijama

08

48

Bogojavljenska vodica se nikada ne kvari: Evo zašto je to tako

08

47

Ako sami sebi uplaćujete doprinos za penziju, ovo nikako ne smijete uraditi

08

43

Žena zatekla horor u krevetu: Pogledao me i rekao, ne miči se

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner