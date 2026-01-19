Splitska policija: Na Tompsonovim koncertima uhapšene 24 osobe

Izvor:
Tokom posljednja dva dana, za vrijeme koncerata hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po veličanju ustaštva, održanih na Gripama i u Splitu, policija je privela 24 osobe, prije svega zbog nošenja simbola i tekstova i uzvikivanja kojima su prekršili Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Na prvom koncertu 16. januara uhapšeno je 11 osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ali niko od njih nije izveden pred sudiju za prekršaje, saznaje portal Index.hr u splitskoj policiji. Njih 13 uhapšeno je naredne večeri 17. januara, od kojih deset zbog nošenja simbola i tekstova.
Troje ljudi je je prijavljeno zbog svađe. Policija je saopštila da nije imala druge razloge za postupanje. Tompson, promoter ustaštva u Hrvatskoj, održao je koncerte na kojima je okupio poklonike iz cijele zemlje, među kojima je bilo najviše mladih ljudi, koji su zajedno s njim u glas uzvikivalii ustaški poklič "za dom spremni" i "ajmo, ustaše". Sastavni dio Tompsonovog repertoara ponovo je bila najspornija sporna pjesma "Bojna Čavoglave", koja počinje ovim ustaškim pokličem.
Oba koncerta bila su rasprodata.
Tompson je na turneji po Hrvatskoj, koja je u decembru prošle godine započela u Osijeku, a uslijedili su koncerti u Varaždinu, Zadru, Zagrebu i Splitu. Nakon masovnog koncerta u ljeto prošle godine na zagrebačkom Hipodromu, kada je glavni hrvatski grad bio tokom tri dana pretvoren u "prestonicu ustaštva", gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je zabranio održavanje drugog Tompsonovog koncerta u Areni, a Gradska skupština je odlučila da zabrani ustaške simbole i pokliče na svim prostorima koji su u nadležnosti grada. Tompsonova turneja bi trebalo da bude nastavljena u Rijeci i Puli u februaru. Odbornici Pule već su zatražili od gradske vlasti da donese odluku poput one koju je donio Zagreb, da se na prostoru u nadležnosti gradskih vlasti ne mogu promovisati ustaški simboli i pokliči.
Vlast u Hrvatskoj prećutno dozvoljava Tompsonovo promovisanje ustaštva, a uoči njegovog nastupa prošle godine u Zagrebu na generalnoj probi ga je posjetio lično premijer Andrej Plenković sa djecom. Na dan koncerta u prvim redovima su bili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministri iz Vlade, koji su potvrdili da su odgovarali na Tompsonove pokliče "za dom", što je naišlo na osudu dijela hrvatske javnosti.
