Nakon tri godine potrage penzioner (72) iz BiH uhapšen u Italiji: Ima veliki dosije

Agenti italijanske Državne policije iz komesarijata „Carmine“ uhapsili su 72-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine za kojim se tragalo posljednje tri godine. Naime, riječ je o čovjeku bez stalnog prebivališta u Italiji, koji je u ovoj zemlji boravio ilegalno.

On je bio u bjekstvu oko tri godine, a protiv njega su postojala dva različita naloga za hapšenje koje su izdale javna tužilaštva u Breši i Kremoni. Međutim, njegovo trogodišnje bjekstvo okončano je u centru Breše, gdje su ga agenti Državne policije iz komesarijata „Carmine“ identifikovali i uhapsili.

Riječ je o čovjeku sa brojnim krivičnim i policijskim dosijeima — naročito za krivična djela protiv imovine, protiv lica i za kršenje propisa o imigraciji. On je zaustavljen tokom provjere u ulici Giornate. Policajci su ga primjetili dok se kretao sumnjivo, što je navelo policiju da ga provjeri na licu mjesta. Utvrđeno je da je 72-godišnjak bio predmet dva pravosnažna naloga za privođenje zbog ponovljenih krivičnih djela teške krađe.

Tokom pretresa, policajci su kod njega pronašli 3.500 evra u gotovini, suma koja je potom oduzeta jer se smatra mogućim prihodom od nezakonitih aktivnosti. Odveden je u prostorije Policijske uprave u Breši, gdje su dodatne provjere u bazama podataka Ministarstva unutrašnjih poslova potvrdile da je odavno poznat policiji i da je često koristio brojne lažne identitet. Nakon sprovođenja zakonskih procedura, uhapšen je i prebačen u zatvor Canton Mombello, gdje će odslužiti kaznu utvrđenu pravosnažnim presudama.

Nakon toga, on će biti protjeran iz Italije i sproveden u svoju matičnu zemlju.