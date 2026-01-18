Logo
Rasmusen: Pokušavamo da ubijedimo Trampa da odustane od preuzimanja Grenlanda

Izvor:

SRNA

18.01.2026

18:42

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen izjavio je danas da Kopenhagen pokušava da ubijedi američkog predsjednika Donalda Trampa da odustane od ideje da Sjedinjene Države preuzmu Grenland.

Rasmusen je, nakon razgovora sa norveškim kolegom Espenom Bartom Ajdom u Oslu, rekao novinarima da Danska, uprkos prijetnjama američkog predsjednika, želi da nastavi da traži diplomatsko rješenje.

Svijet

Pratio bivšu suprugu preko 200 kilometara, kćerkama govorio da će im ubiti majku

On je ocijenio da je Trampova odluka o uvođenju carina evropskim saveznicima u NATO-u "veoma paradoksalna", navodeći kao primjer nedavnu bezbjednosnu operaciju kojom su Danska i njeni partneri "pokazali posvećenost zaštiti arktičkog regiona".

Šef danske diplomatije je istakao da saveznici moraju da djeluju na više kolosijeka, te naglasio da teži konstruktivnom dijalogu sa SAD, prenosi Bi-Bi-Si.

On je naveo da je takav dijalog započet tokom njegove posjete Vašingtonu prošle sedmice, te poručio da će Danska ostati na tom putu, osim ako SAD ne odluče drugačije.

Region

Žena u mljevenom mesu našla neobične komade: ''Moram li punjene paprike baciti u smeće?''

Rasmusen je dodao da je tokom susreta sa američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom dogovoreno formiranje radne grupe na visokom nivou, čiji je cilj da se ispita mogućnost pronalaženja zajedničkog rješenja.

Tagovi:

Danska

Grenland

