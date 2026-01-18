Kako je Nikolija objasnila odnos s Reljom Popovićem

Cijeli region uzdrmao je skandal u kom su glavni akteri kćerka i zet Vesne Zmijanac, Nikolija i Relja Popović.

U aktuelnom rijaliti programu pojavile su se tvrdnje da je rijaliti učesnica Anita Stanojlović imala aferu sa poznatim pjevačem.

Međutim, ona do sada nije potvrdila da se radi o Relji, iako je navedeno da je u pitanju pjevač koji je oženjen i ima dvoje djece, zbog čega su neka saznanja dovodila i do kolege popularnog umjetnika Pavla Boškovića, poznatijeg kao Gazda Paja.

Tema je postala broj jedan i o njoj ne prestaje da se priča, a kako je odnos Nikolije i Relje pod budnim okom javnosti, pojavili su se i navodi da će doći do raskida.

Osim toga, mnogi fanovi koji žale Nikoliju našli su intervju u kome ona govori o tome zbog čega su i pored dvoje djece u vanbračnoj zajednici, a zbog njenog ponašanja stekli su mišljenje da u njihovom odnosu odavno nešto nije u redu.

"Već se vidjelo da nije nešto u redu u odnosu sa Reljom. Nije on htio vjenčanje, pa eto, neće ni ona. Pazite se, djevojke, čim muškarac odbija formalnosti, znači da krije mnoge žene sa strane", istakao je korisnik i dodao:

"Nikolija definitivno zaslužuje bolje", poručio je korisnik uz isječak Nikolijinog intervjua.