Skinula se Verica Rakočević - niko ne vjeruje da ima 78 godina

Verica i Veljko zabavljali su se na plaži, a jedan trenutak su zabilježili i kamerom.

Naime, Veljko i Verica skinuli su se u kupaće kostime i pozirali. Verica je nosila crni kupaći, a Veljko plavi. Ljudi su odmah komentarisali kako Verica nevjerovatno izgleda.

"Život je igra, idemo dalje", poručio je Kuzmančević.

Anica Lazić, izabranica Lazara Ristovskog odmah je komentarisala objavu:

"Djeco, dolazite kući", poručila je ona.

Druže se sa Anicom Lazić i Lazarom Ristovskim

Modnu kreatorku Vericu Rakoćević i njenog 35 godina mlađeg supruga Veljka Kuzmančevića nedavno su posjetili su glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa djevojka Anica Lazić.

Verica je sada iskreno govorila o njihovom druženju i otkrila je kako su se proveli tog dana.

"Lazu znam jako dugo! On je fantastičan glumac! Od kada je Veljko da radi u njegovoj produkcijskoj kući, evo ima tri godine… Intezivnije se družimo…Evo sada su bili kod nas na Avali", otkriva kreotarka i dodaje:

"Oni vole moje palačinke… Baš smo se lijepo proveli tog dana… Moj sin mi je rekao: 'Bože mama, prvi put te vidim tako nasmijanu…' Ja se zaista nikada ne smijem, jer sam sebi ružna… Međutim, bila nam je opuštena atmosfera, jeli smo palačinke… Kod nas na Avali ima kozje surutke i sira.. Anica i Laza to vole da kupe… Lijepo se zaista provedemo, nažalost ne tako često… Nemamo previše vremena, ali se baš lijepo družimo", istakla je Verica.