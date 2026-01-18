Logo
Large banner

Skinula se Verica Rakočević - niko ne vjeruje da ima 78 godina

Izvor:

Blic

18.01.2026

17:39

Komentari:

0
Верица Ракочевић
Foto: Screenshot

Poznata srpska modna kreatorka Verica Rakočević (78) trenutno uživa na Floridi sa svojim 35 godina mlađim suprugom, kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem.

Verica i Veljko zabavljali su se na plaži, a jedan trenutak su zabilježili i kamerom.

Naime, Veljko i Verica skinuli su se u kupaće kostime i pozirali. Verica je nosila crni kupaći, a Veljko plavi. Ljudi su odmah komentarisali kako Verica nevjerovatno izgleda.

"Život je igra, idemo dalje", poručio je Kuzmančević.

Anica Lazić, izabranica Lazara Ristovskog odmah je komentarisala objavu:

"Djeco, dolazite kući", poručila je ona.

Druže se sa Anicom Lazić i Lazarom Ristovskim

Modnu kreatorku Vericu Rakoćević i njenog 35 godina mlađeg supruga Veljka Kuzmančevića nedavno su posjetili su glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa djevojka Anica Lazić.

Verica je sada iskreno govorila o njihovom druženju i otkrila je kako su se proveli tog dana.

"Lazu znam jako dugo! On je fantastičan glumac! Od kada je Veljko da radi u njegovoj produkcijskoj kući, evo ima tri godine… Intezivnije se družimo…Evo sada su bili kod nas na Avali", otkriva kreotarka i dodaje:

"Oni vole moje palačinke… Baš smo se lijepo proveli tog dana… Moj sin mi je rekao: 'Bože mama, prvi put te vidim tako nasmijanu…' Ja se zaista nikada ne smijem, jer sam sebi ružna… Međutim, bila nam je opuštena atmosfera, jeli smo palačinke… Kod nas na Avali ima kozje surutke i sira.. Anica i Laza to vole da kupe… Lijepo se zaista provedemo, nažalost ne tako često… Nemamo previše vremena, ali se baš lijepo družimo", istakla je Verica.

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На прољеће поспите једну намирницу по корову и биће уништен једном заувијек

Savjeti

Na proljeće pospite jednu namirnicu po korovu i biće uništen jednom zauvijek

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Skinuo se go i pokazivao polni organ djeci i majkama

3 h

0
Ноћ уочи великог празника: Неудате дјевојке вечерас треба да ставе огледало испод јастука

Zanimljivosti

Noć uoči velikog praznika: Neudate djevojke večeras treba da stave ogledalo ispod jastuka

3 h

0
Саво Минић на сједници НСРС

Republika Srpska

Minić opoziciji: Kako vi govorite, tako pišu mediji u FBiH

3 h

0

Više iz rubrike

Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

Scena

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

4 h

0
Карлеуша ударила шамар Десингерици, па се обратила овој пјевачици

Scena

Karleuša udarila šamar Desingerici, pa se obratila ovoj pjevačici

7 h

0
Драгана Мирковић данас прославља рођендан: Ево колико година пуни

Scena

Dragana Mirković danas proslavlja rođendan: Evo koliko godina puni

8 h

0
Славна глумица остала без улоге у филму: "Интернет се потрудио да ме назове ружном"

Scena

Slavna glumica ostala bez uloge u filmu: "Internet se potrudio da me nazove ružnom"

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

”Hoće li penzioneri vraćati novac”: Težak prijedlog Dubravca udara na sve u Srpskoj

20

42

Užas u Trebinju: U telefonu muškarca pronađeni snimci gole djece

20

31

Sramno: Natočio 48 KM goriva i pobjegao, objavljen i snimak

20

19

Novi težak udes u BiH - ima povrijeđenih

20

09

Dodik: Protiv nove Vlade biće oni koji bi srpsku da predaju sarajevskoj čaršiji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner