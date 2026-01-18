Жена у мљевеном месу нашла необичне комаде: ''Морам ли пуњене паприке бацити у смеће?''

Извор:
18.01.2026
Припрема пуњених паприка за једну је корисницу хрватског Реддита умало завршила бацањем цијелог ручка у смеће.
Наиме, након што јој је месар у локалној месници самљео месо, код куће је у њему уочила необичне, јарко плаве комадиће.
"Људи, ово први пут видим. Шта је ово? Само ми немојте рећи да ћу пуњене паприке морат бацит у смеће", написала је у објави, приложивши и фотографију која је брзо привукла пажњу стотина корисника.
Иако је међу коментарима било највише шаљивих, већина се сложила око највјероватнијег узрока, а то је јестива боја од ветеринарског печата.
"Сваки већи комад меса има жиг поријекла на себи на неком мјесту. Обично је на кожи, али некад боја продре испод. Кад су мљели, очито су самљели и ту тинту", објаснио је један корисник.
Други је подијелио властито искуство из једне сплитске меснице гдје је наишао на исти проблем. "Само сам вратио назад и човјек је замијенио моментално. Рекао је како се то не сми десити да иде у продају. Власник је ставио више меса и додао један суџук за исприку", написао је, похваливши потез месара.
Како преноси Вечерњи.хр, плаве или љубичасте мрље у месу најчешће потичу од јестиве тинте којом се печатирају половине животиња након ветеринарског прегледа.
Према прописима, укључујући и оне које примјењује Хрватска агенција за пољопривреду и храну, месо које иде у продају мора бити прегледано. Тај печат је доказ да је месо прошло инспекцију и сигурно је за конзумацију.
Što je ovo plavo u mljevenom mesu?
byu/Turbulent-Mood-1108 inaskcroatia
