Како је Николија објаснила однос с Рељом Поповићем

Извор:

Агенције

18.01.2026

18:15

Цијели регион уздрмао је скандал у ком су главни актери кћерка и зет Весне Змијанац, Николија и Реља Поповић.

У актуелном ријалити програму појавиле су се тврдње да је ријалити учесница Анита Станојловић имала аферу са познатим пјевачем.

Међутим, она до сада није потврдила да се ради о Рељи, иако је наведено да је у питању пјевач који је ожењен и има двоје дјеце, због чега су нека сазнања доводила и до колеге популарног умјетника Павла Бошковића, познатијег као Газда Паја.

Тема је постала број један и о њој не престаје да се прича, а како је однос Николије и Реље под будним оком јавности, појавили су се и наводи да ће доћи до раскида.

Осим тога, многи фанови који жале Николију нашли су интервју у коме она говори о томе због чега су и поред двоје дјеце у ванбрачној заједници, а због њеног понашања стекли су мишљење да у њиховом односу одавно нешто није у реду.

"Већ се видјело да није нешто у реду у односу са Рељом. Није он хтио вјенчање, па ето, неће ни она. Пазите се, дјевојке, чим мушкарац одбија формалности, значи да крије многе жене са стране", истакао је корисник и додао:

"Николија дефинитивно заслужује боље", поручио је корисник уз исјечак Николијиног интервјуа.

Nikolija Jovanović

Relja Popović

