Pratio bivšu suprugu preko 200 kilometara, kćerkama govorio da će im ubiti majku

Izvor:

Kurir

18.01.2026

18:39

Пратио бившу супругу преко 200 километара, кћеркама говорио да ће им убити мајку
Foto: pexels

Srbin iz Francuske osuđen je na osam mjeseci zatvora uslovno nakon što je godinama maltretirao svoju suprugu i pod njen automobil postavljao GPS uređaj kako bi ispratio njeno kretanje.

Jezivi slučaj patološke ljubomore i porodičnog nasilja dogodio se u gradu Anžu, a žena, porijeklom Srpkinja, tek je u avgustu 2025. godine skupila snage da prijavi supruga poslije višegodišnjeg zlostavljanja, prenose francuski mediji. Njen suprug pred sudom se pojavio 13. januara.

Мљевено месо

Region

Žena u mljevenom mesu našla neobične komade: ''Moram li punjene paprike baciti u smeće?''

Patološki ljubomoran

- Žena je u avgustu došla u policijsku stanicu i ispričala inspektorima da od januara 2022. godine živi u paklu od braka. Kako je pojasnila, muž ju je tukao i prijetio joj smrću, a u jednom momentu je pod njen automobil stavio GPS uređaj kako bi pratio njeno kretanje. Ona je policajcima rekla da je patološki ljubomoran bez ikakvog razloga - navode mediji.

- Posljednje tri godine živim u paklu - kratko je zaključila u svom iskazu u policiji.

U julu 2025. godine, Srbin koji je radio kao vozač kamiona, u telefonu svoje supruge pronašao je da je ona pretraživala izvjesni hotel.

- Iako je bio na službenom putu na 230 kilometara od kuće, on je tog dana izašao sa posla i pratio je do hotela na dan kada je rezervisala smještaj sve vrijeme je optužujući da ima vanbračnu aferu - navode:

- Žena je pokušavala da mu objasni zašto je guglala taj hotel i krenula ka njemu, ali on nije želio da je sasluša ni prihvati njeno objašnjenje. Sve vrijeme joj je pisao uvredljive sms poruke i više puta je zvao njihove ćerke i govorio im da je krenuo da im ubije majku. Ipak, ništa se nije dogodilo, a žena i djeca su ga prijavile policiji.

Делфини-ватерполисти Србије

Ostali sportovi

Loše vijesti za Srbiju pred derbi sa Mađarima

U istrazi su ispitane i ćerke bračnog para koje su ispričale da je otac težak pijanac koji je stalno pratio i maltretirao majku. On je osuđen u skladu sa zahtjevom tužilaštva.

Francuska

zlostavljanje

Komentari (0)
