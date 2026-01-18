Usvojila bebu pa o njoj saznala gorku istinu

Influenserka Tati Lomas izgradila je armiju od 88.000 pratilaca na Instagramu zahvaljujući pričama iz stvarnog života koje svakodnevno dijeli sa publikom.

U jednom od svojih popularnih videa, otkrila je šokantnu ispovijest žene koja je, kako tvrdi, usvojila bebu iz porodice, da bi kasnije saznala da je njen suprug biološki otac tog djeteta.

Tati, koja vodi i podkast, redovno dobija anonimne poruke slušalaca, koje zatim prepričava pratiocima. U ovoj priči, otkrila je da je žena bila fizički loše kada je saznala istinu.

Prema njenim riječima, žena je na kraju donijela najbolniju odluku u životu da napusti muža Stiva, ali i dijete koje su zajedno odgajali. Zbog toga je, tvrdi, postala meta osuda i napada njegove porodice.

Govoreći u ime žene, Tati je ispričala:

"Sestra mog muža usvojila je dijete prije četiri godine. Oduvijek je željela da bude majka i nije željela partnera. Kada je njena prijateljica rodila bebu koju nije mogla da zadrži, ponudila se da je usvoji".

Cijela porodica je, kako kaže, bez zadrške prihvatila dijete.

Dijagnoza koja je promijenila sve

Prije dvije i po godine, sestri je dijagnostikovana multipla skleroza, a zdravstveno stanje joj se brzo pogoršavalo.

"Zamolila nas je da preuzmemo brigu o djetetu. Naravno da smo pristali".

Žena tvrdi da njen muž nikada nije pokazivao čudno ponašanje prema djetetu.

"Ponašao se kao brižni ujak. Nikada nisam posumnjala".

Jeziva ispovijest: "On je otac djeteta“

Istina je isplivala kada je sestra priznala:

"Moj muž je biološki otac tog djeteta".

Navodno, više nije mogla da živi s tajnom, naročito zbog pogoršanja zdravlja.

"Rekla mi je da su moj muž i njena prijateljica povremeno imali aferu čak i neposredno prije našeg vjenčanja. To dijete je rezultat njegove prevare".

DNK test potvrdio sumnje

Po povratku kući, suočila je muža sa istinom i zahtijevala DNK test. Rezultat je bio neumoljiv.

"Test je potvrdio da je on otac. Govorio je da me voli, da mu je žao, da se ništa nije dogodilo tokom braka… Bila sam zgrožena. Nisam mogla da budem pored njega".

Nedugo zatim, iselila se kod sestre. Žena je naglasila da nema nikakva loša osjećanja prema djevojčici.

"Ona je nevina. Nije uradila ništa pogrešno".

Ali priznaje:

"Svaki put kad je pogledam, vidim njegovu prevaru".

Porodica muža je napada i krivi

Nakon što je istina izašla na vidjelo, žena kaže da je zasuta pozivima i porukama članova muževljeve porodice.

"Morala sam da blokiram mnoge ljude. Okrivljuju me, sramote me, govore da sam loša jer ne želim terapiju ili savjetovanje".

"Ali iskreno — ne vidim nikakav povratak iz ovoga".

Iako je dijete odgajala godinu i po dana kao svoje, priznaje da više nije sposobna da bude dobra majka nakon saznanja.