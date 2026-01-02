Logo
Tri roditeljske greške zbog kojih djeca mogu imati problem sa postavljanjem granica

02.01.2026

12:57

Djeca, roditelji
Foto: Pexels

Biti roditelj jedan je od najtežih poslova na svijetu, ali ponekad ga, i to u najboljoj namjeri, sami sebi dodatno otežamo.

Takav pristup može dovesti do stresa u porodici i spriječiti nas da u potpunosti uživamo u odrastanju svoje djece, a kod njih kasnije stvoriti probleme s postavljanjem granica u odrasloj dobi, piše YourTango.

Stručnjaci ističu tri uobičajena načina na koje roditelji nenamjerno čine i svoje i živote svoje djece stresnijim nego što je potrebno, što kasnije rezultira poteškoćama s ličnim granicama, prenosi Indeks.

1. Pokušaji da dijete pretvorite u nešto što nije

Da li je vaše dijete prirodno introvertno, a vi priželjkujete malog ekstroverta? Voli li da čita dok vi sanjate o sportisti u kući? Insistirate li da domaći uradi odmah nakon škole, iako mu više odgovara da to učini kasnije?

Predavanja ne djeluju; umjesto toga, pokušajte sa slušanjem, postavljanjem pitanja bez osuđivanja i nuđenjem savjeta s empatijom. Dijete osjeća vaše razočaranje, što potkopava njegovo samopouzdanje. Studija iz 2022. godine pokazala je da je takozvano helikopter-roditeljstvo povezano s višim stopama anksioznosti i depresije kod djece, jer im šalje poruku da nisu sposobna samostalno rješavati probleme.

2. Pretjerana kontrola i kritikovanje

Komentarišete li neprestano svaki aspekt djetetovog života? Izgovarate li rečenice poput: „Nosiš li to? Ne slaže se i izgledaš kao beskućnik. Šta ti je?“ ili: „Zašto nemaš dobre ocjene kao tvoja sestra? Ja sam imao dobre ocjene u školi. Šta ti je?“

Ako se prepoznajete u ovakvim kritikama, vjerovatno pretjerano kontrolišete svoju djecu i time unosite nemir u porodicu.

Predavanja ne djeluju; umjesto toga, pokušajte sa slušanjem, postavljanjem pitanja bez osuđivanja i nuđenjem savjeta s empatijom. Dijete osjeća vaše razočaranje, što potkopava njegovo samopouzdanje. Studija iz 2022. godine pokazala je da je takozvano helikopter-roditeljstvo povezano s višim stopama anksioznosti i depresije kod djece, jer im šalje poruku da nisu sposobna samostalno rješavati probleme.

илу-вјештачка интелигенција-24092025

Zdravlje

Psihijatri sve više povezuju pojavu psihoze sa korišćenjem vještačke inteligencije

3. Nedosljednost u pravilima i granicama

Djeca su izuzetno svjesna slabosti svojih roditelja. Ako najavite kaznu, poput oduzimanja ekrana zbog nepospremljene sobe, a zatim to ne sprovedete, upravo ste ih naučili da vaša riječ nema težinu.

Nije potrebno imati mnogo pravila, ali je ključno da ona najvažnija – poput poštovanja dogovorenog vremena povratka kući ili odnosa prema braći i sestrama – budu neupitna i dosljedno sprovođena.

Kada djeca znaju da mislite ozbiljno, prestaće s nepoželjnim ponašanjem. Istraživanja potvrđuju da je nedosljedna disciplina snažno povezana s problemima u ponašanju, jer djeca uče da mogu ignorisati roditeljske zahtjeve bez posljedica.

клуб дискотека диско

Zanimljivosti

Psiholog tvrdi: Lagali su vas, ovo nisu najbolje godine - naprotiv

Prihvatite svoju djecu onakvima kakva jesu i gradite odnos na temelju toga. Budite im dostupni, ali ne i nametljivi, posebno kako odrastaju. Na kraju, postavite jasne granice za ključna ponašanja i dosljedno ih se držite, kako bi vas dijete naučilo poštovati i vjerovati vam. Vrijeme koje imate s djecom u svom domu je ograničeno, zato ga učinite što ugodnijim i ispunjenijim za sve.

porodica

djeca

