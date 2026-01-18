Na UKC-u Srpske preminuo čuveni Nebojša Nebo Krčmar

U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci jutros je, poslije duge i teške bolesti, u 75. godini preminuo Nebojša “Nebo” Krčmar, istaknuti sportski radnik.

Rođen je 20. aprila 1952. godine u Jajcu, a fudbal je, u omladinskim kategorijama, igrao u Naprijedu. U klubu je obavljao mnoge funkcije, bio član uprave i sekretar, član i predsjednik Skupštine, jedan od omiljenih domaćina na stadionu „Obilićevo“.

Bio je jedan od osnivača, 30 potpisnika, osnivačke Skupštine Fudbalskog saveza Republike Srpske, prvog strukovnog Saveza osnovanog 5. septembra 1992. godine. Obavljao je niz funkcija u Fudbalskom savezu Republike Srpske, bio je, u više mandata, predsjednik Disciplinske i Apelacione komisije, a jedno vrijeme bio je i u Nadzornom odboru. Obavljao je i dugo godina ulogu delegata na utakmica Prve i Druge, kao i nižih liga u sistemu takmičenja Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Obavljao je i funkcije u pravnim tijelima Fudbalskog saveza BiH (Disciplinska i Apelaciona), bio član Skupštine Saveza iz Sarajeva. Obavljao je i ulogu člana Izvršnog odbora, pravnih tijela i Skupštine Područnog Fudbalskog saveza Banjaluka.

Jedno vrijeme je bio aktivan i u Bokserskom savezu Republike Srpske. Nebojša Krčmar je bio i društveno-politički radnik, angažovan u vladinim i nevladinim institucijama. Radio je u Ministarstvu za raseljena lica Republike Srpske i organizaciji zaduženoj za smještaj i brigu. Po zanimanju je diplomirani pravnik.

Sahrana Nebojše “Nebe@ Krčmara biće obavljena u srijedu, 21. januara na Gradskom groblju Pobrđe u Banjaluci.