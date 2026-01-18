Logo
Hoće li poslanici podržati oporezivanje igara na sreću?

ATV

18.01.2026

19:17

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Uvrstiti igre na sreću u sistem indirektnog oporezivanja u BiH, s ciljem oporezivanja djelatnosti čiji je uticaj društveno negativan, stoji u Prijedlogu zakona o izmjeni zakona o PDV-u, koji bi pred poslanicima Predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH trebalo da se nađe naredne sedmice.

Predlagač zakona smatra da oporezivanje neće samo destimulativno djelovati na ovisnike, već će se na taj način ostvariti značajni prihodi, koji bi trebalo da budu usmjereni u finansiranje zdravstvenog sistema.

"Mislim da bi se prihodi trebali koristiti i za sanaciju posljedica ovisnosti, a imamo veliki problem u oba entiteta sa ovisnošću o kockanju, koja razara porodice, dovodi do velikih dugovanja, zahtijeva i medicinski tretman, za koji nemamo dovoljno novca da obezbijedimo", kaže Mia Karamehić Abazović, poslanik Naše stranke u PD PS u BiH.

Podrška poslanika izgleda da neće izostati.

"Tako da ćemo mi sigurno podržati, ako bude prihvatljivo i struci i ostalim kolegama. Biće prilike da na sjednici raspravljamo o svemu tome, tako da vjerujem da će to biti usvojeno", rekao je Nenad Grković, poslanik Kluba SDS-PDP-Lista za pravdu i red u PD PS BiH.

"Ne može se zabraniti ljudima da se bave time, ali treba onda žestoko oporezivati, da bi eliminisali to kao jednu društveno štetnu pojavu, koja ima duboke korijene u bh. društvu“, kaže Šemsudin Mehmedović, poslanik Mješovitog kluba u PD PS BiH.

Na podršku SNSD-a teško može da se računa. Smatraju to populizmom.

"A, pogotovo predlagati zakone koji se odnose na finansiranje zdravstvenog sistema. Znate i sami da je finansiranje zdravstvenih ustanova na nivou entiteta. Kolege koje predlažu ove zakone, mogli su ovo predložiti kroz Federalni parlament“, objašnjava Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Predlagači zakona došli su do podatka da je godišnji promet priređivača igara na sreću u BiH oko dvije milijarde maraka.

Igre na sreću

porez

