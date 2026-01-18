Logo
Large banner

Vazduh najviše zagađen u ovim gradovima: Ozbiljna prijetnja po zdravlje

Izvor:

Crna-hronika.info

18.01.2026

15:24

Komentari:

0
Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Prema mjerenjima kvaliteta vazduha u Bosni i Hercegovini danas u 13 sati, zagađenje je izraženo u više gradova, posebno u industrijskim i kotlinama gdje se vazduh teže pročišćava.

Najlošija situacija zabilježena je u Visokom i Kaknju, gdje su vrijednosti štetnih čestica visoke i predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje.

Каса / Илустративна фотографија

Društvo

Ovako vas potkradaju na kasi i da ne primijetite

U Sarajevu je zrak takođe loš na više mjernih stanica, naročito na Bjelavama, Ilidži i u Sarajevskom polju, gdje su povišene vrijednosti PM10 i PM2.5 čestica koje najviše utiču na disajne puteve. Slično stanje bilježi se i u Tuzli, posebno na mjernim mjestima Skver i Bukinje, kao i u Lukavcu. U Zenici je zagađenje umjereno do povišeno, dok su u Mostaru, Bihaću, Livnu i Jajcu zabilježene znatno bolje vrijednosti i vazduh se smatra uglavnom prihvatljivim.

Stručnjaci preporučuju građanima u gradovima s lošim vazduhom da smanje boravak na otvorenom, posebno djeci, starijim osobama, trudnicama i hroničnim bolesnicima. Savjetuje se izbjegavanje trčanja i napornih fizičkih aktivnosti na otvorenom, kao i korištenje javnog prijevoza umjesto automobila kako bi se dodatno smanjilo zagađenje. U zatvorenim prostorima preporučuje se provjetravanje u periodima kada je zagađenje nešto niže, te po mogućnosti korištenje pročišćivača zraka.

Policija Srbija

Hronika

Horor na pumpi: Radnica uočila muškarca koji nepomično sjedi na automobilu, ''zaledila'' se od prizora

Zimski period, loženje čvrstih goriva i nepovoljni vremenski uslovi dodatno pogoršavaju kvalitet vazduha, zbog čega se u narednim danima očekuje da se slične vrijednosti mogu zadržati ukoliko ne dođe do promjene vremenskih prilika.

Podijeli:

Tagovi:

zagađenje vazduha

kvalitet vazduha

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

Svijet

Osam država kojima je Tramp zaprijetio objavilo zajedničku izjavu

1 h

0
Народна скупштина данас одлучује о новој Влади

Republika Srpska

Narodna skupština danas odlučuje o novoj Vladi

1 h

0
Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику

Gradovi i opštine

Aleksandar Radojičić prvi doplivao do Časnog krsta u Ribniku

1 h

0
Вечерас тачно у поноћ погледајте у небо: Сутра славимо Богојављење и поздрављамо се овим ријечима

Društvo

Večeras tačno u ponoć pogledajte u nebo: Sutra slavimo Bogojavljenje i pozdravljamo se ovim riječima

1 h

0

Više iz rubrike

Кошарац: Српска има одговор, опозицији и Шмиту пропао план

BiH

Košarac: Srpska ima odgovor, opoziciji i Šmitu propao plan

5 h

0
Којић; Опозиционари са ОХР-ом покушали произвести кризу у Српској

BiH

Kojić; Opozicionari sa OHR-om pokušali proizvesti krizu u Srpskoj

19 h

4
"Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ"

BiH

"Pobjeda Orbana i Trampa značiće kraj politike tutorstva nad BiH"

21 h

0
"Суд забрањује да се заједничким називају институције у којима раде три народа"

BiH

"Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda"

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16

42

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

16

41

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

16

35

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

16

34

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner