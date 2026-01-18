Vazduh najviše zagađen u ovim gradovima: Ozbiljna prijetnja po zdravlje

Prema mjerenjima kvaliteta vazduha u Bosni i Hercegovini danas u 13 sati, zagađenje je izraženo u više gradova, posebno u industrijskim i kotlinama gdje se vazduh teže pročišćava.

Najlošija situacija zabilježena je u Visokom i Kaknju, gdje su vrijednosti štetnih čestica visoke i predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje.

U Sarajevu je zrak takođe loš na više mjernih stanica, naročito na Bjelavama, Ilidži i u Sarajevskom polju, gdje su povišene vrijednosti PM10 i PM2.5 čestica koje najviše utiču na disajne puteve. Slično stanje bilježi se i u Tuzli, posebno na mjernim mjestima Skver i Bukinje, kao i u Lukavcu. U Zenici je zagađenje umjereno do povišeno, dok su u Mostaru, Bihaću, Livnu i Jajcu zabilježene znatno bolje vrijednosti i vazduh se smatra uglavnom prihvatljivim.

Stručnjaci preporučuju građanima u gradovima s lošim vazduhom da smanje boravak na otvorenom, posebno djeci, starijim osobama, trudnicama i hroničnim bolesnicima. Savjetuje se izbjegavanje trčanja i napornih fizičkih aktivnosti na otvorenom, kao i korištenje javnog prijevoza umjesto automobila kako bi se dodatno smanjilo zagađenje. U zatvorenim prostorima preporučuje se provjetravanje u periodima kada je zagađenje nešto niže, te po mogućnosti korištenje pročišćivača zraka.

Zimski period, loženje čvrstih goriva i nepovoljni vremenski uslovi dodatno pogoršavaju kvalitet vazduha, zbog čega se u narednim danima očekuje da se slične vrijednosti mogu zadržati ukoliko ne dođe do promjene vremenskih prilika.