Narodna skupština danas odlučuje o novoj Vladi

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas prijedlog dnevnog reda posebne sjednice o izboru nove Vlade.

Poslanici će razmatrati i prijedlog programa kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske, izbor predsjednika Vlade i njenih članova.

Nakon toga, predviđeno je polaganje svečane zakletve predsjednika i članova Vlade Republike Srpske.