Narodna skupština danas odlučuje o novoj Vladi

Izvor:

ATV

18.01.2026

15:04

Народна скупштина данас одлучује о новој Влади
Foto: ATV

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas prijedlog dnevnog reda posebne sjednice o izboru nove Vlade.

Poslanici će razmatrati i prijedlog programa kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske, izbor predsjednika Vlade i njenih članova.

Nakon toga, predviđeno je polaganje svečane zakletve predsjednika i članova Vlade Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

