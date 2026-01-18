Narodna skupština danas odlučuje o novoj Vladi

Izvor:
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas prijedlog dnevnog reda posebne sjednice o izboru nove Vlade.
Poslanici će razmatrati i prijedlog programa kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske, izbor predsjednika Vlade i njenih članova.
Nakon toga, predviđeno je polaganje svečane zakletve predsjednika i članova Vlade Republike Srpske.
