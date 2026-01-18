Dodik: Evropa danas živi posljedice svojih pređašnjih odluka

18.01.2026
14:46
Komentari:4
Evropa danas živi posljedice svojih pređašnjih odluka. Oni koji su se oglušivali o sve norme i vrijednosti, oni koji su kršili decenijama poštovana pravila, danas su se sjetili principa, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Smiješno je i cinično da upravo evropske elite danas drže lekcije o "međunarodnom pravu", "suverenitetu", i kada znamo šta su radile u bivšoj Jugoslaviji", naveo je Dodik.
Naveo je da isto to "pravo" Evropa godinama gazi i u BiH, kroz stalne pokušaje podrivanja i razvlašćivanja Republike Srpske i kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
"Lako im je bilo da se igraju pravilima dok je sila bila u njihovim rukama, uz američku zaštitu. Danas kada je predsjednik SAD Donald Tramp proklamovao ideju "Amerika na prvom mjestu", kada se odluke ne donose u evropskim kabinetima, odjednom bi da se pozivaju na međunarodno pravo - upravo ono koje su prvi i nebrojeno puta pogazili", naveo je Dodik na Iksu.
