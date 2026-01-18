Logo
Kolegijum Narodne Skupštine o zakazivanju posebne sjednice

18.01.2026

13:59

Komentari:

0
Колегијум Народне Скупштине о заказивању посебне сједнице
Foto: ATV

U Banjaluci je u toku Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske o zakazivanju 30. posebne sjednice Narodne skupštine, na kojoj bi Savo Minić trebalo da bude potvrđen za premijera i izabrana nova Vlada Republike Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sazvao je sjednicu Kolegijuma za 14 časova, najavljeno je iz parlamenta Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske je ranije danas usvojila ostavku Minića na funkciju predsjednika Vlade Srpske.

Vijeće naroda Republike Srpske potom je utvrdilo da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci Narodne skupštine kojom je prihvaćena ostavka Minića.

Ovim su stvoreni uslovi da odluka o ostavci bude objavljena u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Odmah potom, vršilac dužnosti predsjednika Republike Ana Trišić Babić povjeriće ponovo Savi Miniću mandat za sastav nove vlade.

Вијеће народа

Republika Srpska

Vijeće naroda: Nema povrede vitalnog nacionalnog interesa, čeka se nova sjednica NSRS

Premijer Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Trišić Babić je istakla tada da ova odluka ima za cilj da se onemogući stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, kao i da o procesima u Srpskoj odlučuje Republika Srpska i njene institucije, a ne niko izvan nje.

