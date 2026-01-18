Objavljena odluka o ostavci Minića u Službenog glasniku

18.01.2026
14:29
Komentari:0
Službeni glasnik Republike Srpske objavio je Odluku Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.
Narodna skupština Republike Srpske ranije danas je usvojila odluku o ostavci premijera Save Minića.
Vijeće naroda Republike Srpske potom je utvrdilo da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci Narodne skupštine kojom je prihvaćena ostavka Minića.
U toku je sjednica Kolegijuma Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude utvrđen dnevni red posebne sjednice o izboru nove Vlade.
Kolegijum Narodne Skupštine o zakazivanju posebne sjednice
Sjednica bi trebalo da bude održana danas.
Premijer Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.
