Objavljena odluka o ostavci Minića u Službenog glasniku

18.01.2026

14:29

Објављена одлука о оставци Минића у Службеног гласнику

Službeni glasnik Republike Srpske objavio je Odluku Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.

Narodna skupština Republike Srpske ranije danas je usvojila odluku o ostavci premijera Save Minića.

Vijeće naroda Republike Srpske potom je utvrdilo da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci Narodne skupštine kojom je prihvaćena ostavka Minića.

U toku je sjednica Kolegijuma Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude utvrđen dnevni red posebne sjednice o izboru nove Vlade.

Колегијум НСРС

Republika Srpska

Kolegijum Narodne Skupštine o zakazivanju posebne sjednice

Sjednica bi trebalo da bude održana danas.

Premijer Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

službeni glasnik

Savo Minić

