Vozovi iskočili iz šina, ima mrtvih

Izvor:

SRNA

18.01.2026

22:59

пруга илустрација
Foto: ATV

Najmanje dvije osobe su poginule, a nekoliko je povrijeđeno kada su dva voza iskočila iz šina u Španiji.

Više ljudi i dalje je zarobljeno u vagonima, nakon što su dva voza iskliznula iz šina na linijama koje spajaju Madrid i Andaluziju, prenosi EFE, pozivajući se na izvore iz Civilne garde.

Мирослав Мика Алексић

Scena

Imao samo 40 kilograma: Otkriveni detalji prije smrti Mike Aleksića

Nesreća se dogodila u 19.45 časova kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susjedni kolosijek na kojem se nalazio voz koji je iz Madrida išao za Uelvu.

Taj drugi voz je takođe iskočio iz šina.

Душан Мандић

Ostali sportovi

Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

Kako je na društvenoj mreži "Iks" objavila španska državna kompanija zadužena za upravljanje nacionalnom željezničkom infrastrukturom "Adif", nesreća je primorala mobilizaciju hitnih službi na mjesto incidenta.

Prema tom izvoru, saobraćaj brzih vozova između Madrida i Andaluzije morao je da bude obustavljen, a svi vozovi koji su bili u tranzitu preusmjereni su na mjesto polaska.

nesreća

željeznička nesreća

