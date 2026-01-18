Имао само 40 килограма: Откривени детаљи прије смрти Мике Алексића

Извор:
Телеграф
18.01.2026
22:52
Коментари:0
У недјељу, 18. јануара, послије дуге и тешке болести преминуо је Мирослав Мика Алексић, познати филмски и телевизијски режисер, сценариста и власник школе глуме "Ствар срца".
Детаљи о времену и месту сахране биће накнадно саопштени.
Сцена
Познато од чега је умро Мирослав Мика Алексић
Познато од чега је умро
Како сазнаје "Телеграф", Алексић је преминуо од рака дебелог цријева у свом дому.
Мјесецима уназад режисер се није појављивао на суђењима у случају злостављања за које га је пријавила глумица Милена Радуловић, а убрзо се оптужбама против њега придружила Ива Илинчић, а затим и друге дјевојке.
Алексићев бранилац Зоран Јаковљевић навео тада да се Алексић налази у полусвјесном стању као и да је апсолутно непокретан.
Он је додао тада да му је било нарушено здравствено стање, те због тога тада није био у могућности да дође на рочиште. Том приликом он је открио да је Алексић имао само 40 килограма и да није могао да говори.
Ово суђење је неколико пута одложено, а Алексић је посљедњи пут присуствовао суђењу крајем децембра претпрошле године.
Сцена
Мика Алексић ме је силовао више пута: Прва исповијест Милене Радуловић
Алексић је оптужен за четири кривична дјела силовања, од тога два у продуженом трајању и пет кривичних дјела полног узнемиравања, од чега су два такође квалификована у продуженом трајању.
Њега је прва за сексуално злостављање пријавила глумица Милена Радуловић, а убрзо се оптужбама против њега придружила Ива Илинчић, а затим и друге дјевојке.
Ухапшен је 16. јануара 2021. године и до 10. септембра исте године је био у притвору, који му је тада замијењен кућним притвором уз електронски надзор, након чега му је 10. марта 2022. године укинут и кућни притвор и сада се брани са слободе.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму