MUP Srpske realizuje akciju: Pozvali na dodatan oprez

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovaće od danas tradicionalnu akciju "Zaštitimo djecu u saobraćaju", čiji je cilj pozivanje na dodatan oprez u vožnji, naročito na putevima u blizini škola s obzirom na to da počinje drugo polugodište.

Policajci će u svim lokalnim zajednicama do 30. januara ostvariti neophodne kontakte sa institucijama nadležnim za bezbjednost saobraćaja, kao i sa odgovornim licima u školama i predstaviti im eventualne probleme uočene prilikom obilazaka, te zahtijevati pojačane aktivnosti zbog bezbjednog početka drugog polugodišta, saopšteno je iz MUP-a.

Policija će tokom akcije regulisati saobraćaj u blizini škola i omogućavati bezbjedan prelazak ulice najmlađim đacima.

Planirana je i pojačana kontrola vozila za organizovani prevoz djece i ona za koja postoji sumnja da su tehnički neispravna biće upućivana na vanredni tehnički pregled.

Biće pojačano sankcionisano nepropisno parkiranje u zonama škola, na površinama namijenjenim za kretanje pješaka, na autobuskim stajalištima i pješačkim prelazima, kao i prekršaje u odnosu vozač-pješak.

Policija će pojačati kontrolu brzine vozila u zonama škola, uz upotrebu mobilnih radarskih sistema.

Iz MUP-a su apelovali da svi, naročito vozači, sa pojačanom pažnjom učestvuju u saobraćaju i prilagode brzinu uslovima na putu, posebno na saobraćajnicama kojima se kreću učenici, te u blizini škola.