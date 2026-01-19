Širom Srpske plivanje za Časni krst

19.01.2026
Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju praznik Bogojavljenje kao uspomenu na dan kada se Isus Hristos krstio na rijeci Jordan i tom prilikom Bog se javio ljudima u tri lica - Sveta Trojica.
U pravoslavnim hramovima osveštava se vodica koja ima čudotvorno i iscjeliteljsko dejstvo, a vjernici se pozdravljaju tradicionalnim pozdravom "Bog se javi - Vaistinu se javi!".
Slavimo Bogojavljenje, ovo su običaji
Širom Republike Srpske biće organizovano tradicionalno plivanje za Časni krst.
U Banjaluci će biti organizovana tradicionalna bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst u rijeci Vrbas.
