Putin, pa Čečava – živi ognjište Stanojevića!

Izvor:

ATV

18.01.2026

19:32

Pola godine poslije Putina - Čečava. Na ognjištu Stanojevića vijori se srpska zastava. Siguran je to znak da je doktor Uglješa Stanojević opet u zavičaju.

Ovaj put stigao je sa najvišim priznanjem koje Ruska Federacija dodjeljuje jednom ljekaru.

I to priznanje, "Zaslužni doktor Ruske Federacije“, uručio mu je lično Vladimir Putin na svečanosti u Kremlju.

"Da, to je jedno fantastično iskustvo, jedna velika sreća, ali prije svega velika sreća za moje roditelje koji su, mogu reći, jako mnogo od sebe odvajali da bi njihova djeca mogla studirati i doći do nekog uspjeha. Ali isto tako drago mi je da mogu na dostojanstven način predstaviti svoje područje, svoju Čečavu", priča Uglješa za ATV.

A iz Teslića doktor Stanojević otišao je početkom 90-tih godina. Školovao se u Rusiji. Danas je glavni ljekar Kurskog onkološkog naučno-kliničkog centra. Jedna je to od najsavremenijih zdravstvenih ustanova u Rusiji. Obaveza je mnogo. Ali ljekar nije zaboravio svoje ognjište u Čečavi.

"Ja sam rođen u Tesliću, ali sam tu prvih deset godina života živio u jednoj staroj kući. I to mi je ostalo u duši. To je moje mjesto, moje ognjište i uvijek sam imao želju da se tu vratim", priča nam doktor.

A u Čečavu je stigla i ruska snajka – doktorica Irina. Ona je rođena u Moskvi, ali u teslićkom selu, kaže, diše punim plućima.

"Za mene najljepše i priroda i ljudi. Bez ljudi možda ne bi bilo takvog utiska. Učili ste uz supruga srpski? Većinom učila sam od svekrve, najviše ko sačuva to je žene srpsku kulturu", kaže Irena za ATV.

"Imamo dvoje djece. Već su odrasli i sin već u nekoliko navrata je i samostalno ovdje dolazio i dolazi. I za njega je to isto neki zavičaj, možda zavičaj od oca, ali zavičaj koji on voli da posjeti", nadovezuje se doktor Uglješa.

A doktor Stanojević u naredna dva dana posjetiće Univerzitetsko-klinički centar u Banjaluci. Kaže, učiće od kolega ljekara u Srpskoj, ali i njima prenijeti svoje znanje. Potom će opet u zavičaj, pa nazad u Rusiju. Ali svom ognjištu ponovo će se vratiti – i to čim se ukaže prva prilika.

Porodičnu kuću na svom ognjištu doktor Stanojević je sagradio sa jasnom željom – da jednog dana sa svojom suprugom upravo ovdje provodi dane u penziji. Lijepo je u Rusiji, ali kaže, srcu nigdje nije ljepše i toplije nego na ognjištu i zavičaju.

Vladimir Putin

Čečava

Teslić

