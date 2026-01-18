Spremaju se pozitivne promjene u BiH - tiču se plaćanja

Građane i poslovnu zajednicu u BiH tokom ove godine očekuju značajne promjene u sektoru bankarskih usluga, koje bi mogle donijeti brže transakcije i niže troškove plaćanja, posebno u prekograničnom prometu.

Ključnu ulogu u tim procesima ima Centralna banka, koja intenzivno radi na povezivanju domaćeg platnog sistema s evropskim finansijskim tržištem.

Prvi veliki korak je podnošenje zahtjeva za članstvo BiH u SEPA Jedinstvenom području plaćanja u evrima. Ulaskom u ovaj sistem BiH bi dobila jednake uslove za domaća i prekogranična plaćanja sa zemljama Evropske unije, što znači brže i pouzdanije transakcije, ali i znatno niže bankarske naknade.

Prema procjenama Svjetske banke, zemlje zapadnog Balkana koje nisu dio SEPA plaćaju i do šest puta veće naknade za prekogranična plaćanja u odnosu na članice ovog sistema.

To trenutno stavlja BiH u nepovoljan položaj, posebno imajući u vidu da više od 80 posto spoljnotrgovinskih transakcija ostvaruje sa zemljama koje su već u SEPA.

Prednosti se ne odnose samo na privredu. Ulazak u SEPA sistem olakšao bi i novčane transfere dijaspore, koja ima značajan udio u bruto domaćem proizvodu BiH. SEPA obuhvata više od 510 miliona ljudi i omogućava realizaciju oko 90 milijardi elektronskih transakcija godišnje, što ovaj sistem čini jednim od najvećih finansijskih prostora na svijetu.

Drugi važan iskorak odnosi se na uvođenje instant-plaćanja kroz projekat TIPS Klon Proekat.

Tim povodom nedavno su pismo namjere potpisali guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović i guverner Banka d’Italia, Fabio Paneta.

Time je potvrđena strateška opredijeljenost BiH ka modernizaciji platnog sistema i punoj integraciji u evropski finansijski prostor.

TIPS je infrastruktura Evropske centralne banke koja omogućava izvršenje plaćanja u realnom vremenu 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, tokom cijele godine, pri čemu su sredstva odmah dostupna primaocu.

Uvođenje ovakvog sistema značilo bi kraj višednevnog čekanja na uplatu, posebno tokom vikenda i praznika.