Мазалица о приједлогу Дубравца: Пуцају Српској у ногу

АТВ

18.01.2026

21:31

Срђан Мазалица
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Пуцање Републици Српској у ногу и пуцање себи у ногу.

Овако је шеф Клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица одговорио на приједлог закључка који је у процедуру упутио посланик Народног фронта Жељко Дубравац.

Наиме, Дубравац је у име Народног фронта затражио да се пониште "сва правна акта" у периоду од 2.9.2025.

"Пуцање Републици Српској у ногу и пуцање себи у ногу", рекао је Мазалица.

Срђан Мазалица

Željko Dubravac

Народни фронт

Народна скупштина Републике Српске

