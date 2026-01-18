Мазалица о приједлогу Дубравца: Пуцају Српској у ногу

Извор:
18.01.2026
Пуцање Републици Српској у ногу и пуцање себи у ногу.
Овако је шеф Клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица одговорио на приједлог закључка који је у процедуру упутио посланик Народног фронта Жељко Дубравац.
Наиме, Дубравац је у име Народног фронта затражио да се пониште "сва правна акта" у периоду од 2.9.2025.
"Пуцање Републици Српској у ногу и пуцање себи у ногу", рекао је Мазалица.
Пуцање Републици Српској у ногу и пуцање себи у ногу:— Срђан Мазалица (@SrdjanMazalica) January 18, 2026
Народни фронт тражи да се пониште "сва правна акта" у периоду од 2.9.2025. године наовамо. pic.twitter.com/aKV8mG0eMZ
